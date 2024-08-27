【數據解讀】統計局：７月工業利潤增速續加快，鞏固效益恢復基礎

《經濟通通訊社２７日專訊》內地７月規模以上工業企業利潤同比增長４﹒１％，較６月的

增長３﹒６％，加快０﹒５個百分點，連續４個月正增長，並創下五個月最快增速。１－７月工

業企業實現利潤同比增長３﹒６％、營業收入同比增長２﹒９％。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀工業企業利潤數據指出，規模以上工業企業利潤穩定恢

復，７月份增速繼續加快。總體看，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但同時也要看到，國

內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要更

加有力擴大內需，針對性採取措施暢通經濟循環，落實落細各項改革部署，進一步推動工業領域

新質生產力發展，不斷增強工業經濟持續回升向好態勢。



＊２１個行業利潤增速比上月累計加快或降幅收窄＊



于衛寧指出，工業企業利潤增長有所加快。１－７月份，全國規模以上工業企業利潤同比增

長３﹒６％，比１－６月份加快０﹒１個百分點，延續穩定恢復態勢。分行業看，在４１個工業

大類行業中，有２１個行業利潤增速比上月累計加快或降幅收窄，回升面超過五成。

高技術製造業引領利潤增長。１－７月份，高技術製造業利潤同比增長１２﹒８％，大幅高

於規上工業平均水平９﹒２個百分點，拉動規上工業利潤增長２﹒１個百分點，對規上工業利潤

增長的貢獻率近六成，引領作用明顯。從行業看，隨著製造業高端化、智能化、綠色化進程持續

推進，相關行業利潤增長較快，其中，鋰離子電池製造、半導體器件專用設備製造、智能消費設

備製造等行業利潤同比分別增長４５﹒６％、１６﹒０％、９﹒２％，為推動工業高質量發展提

供重要動力。



＊鐵路船舶航空航天、電子行業利潤同比分別增３６﹒９％、２５﹒１％＊



裝備製造業利潤穩定增長。１－７月份，裝備製造業利潤同比增長６﹒１％，保持穩定增長

，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。從行業看，裝備製造業的８個行業中有６個實現增長，其

中鐵路船舶航空航天、電子等行業在生產快速增長帶動下，行業利潤同比分別增長３６﹒９％、

２５﹒１％，自年初以來持續保持高速增長態勢。

消費品製造業利潤保持兩位數增長。國內消費需求平穩恢復，疊加工業品出口持續增長，共

同推動消費品製造業利潤保持較好增長態勢。１－７月份，消費品製造業利潤同比增長

１０﹒２％，增速高於規上工業平均水平６﹒６個百分點。分行業看，在１３個消費品製造大類

行業中，有１１個行業利潤同比增長，８個行業增速超過１０％。其中，造紙、化纖行業利潤分

別增長１﹒０８倍、１﹒０５倍，農副食品、紡織、印刷、文教工美、酒飲料茶、家具行業利潤

增長１２﹒４％－２３﹒９％。（ｅｗ）





