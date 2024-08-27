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AH股新聞

27/08/2024 13:35

【ＦＯＣＵＳ】多多暴瀉ＶＳ携程大賺，難改消費精打細算

　　【ＦＯＣＵＳ】在鍵盤上「剁手（網購）」，還是去「別處」放空，哪個更受青睞？單看平
價電商巨頭拼多多（ＰＤＤ）、在線旅行預訂平台携程（０９９６１）二季度業績，答案再次確
認，中國消費者對體驗消費的熱衷愈勝物質。不過，當名勝古跡、冷門景點隨處可見人頭涌涌，
多省公布的上半年旅遊業成績單顯示，人在旅途仍難改精打細算。
　
＊預言盈利下降，股價暴瀉２８％＊
　
　　拼多多聯席執行長陳磊一句「長期盈利能力下降不可避免」，隔夜股價聞聲暴瀉逾２８％，
創始人黃崢身家一夜蒸發１４１億美元，甚至引發首富（黃崢月初首登中國富豪榜之首）「自砍
一刀式市值管理」的戲言。
　　細看公司二季度營收，按年增速８６％（預期：９１％），較上兩季的１２３％、１３１％
大幅放緩。其中，「網絡行銷服務收入（商家支付的廣告費）」按年增２９％（預期：３３％）
，低於上兩季的５７％、５６％；「交易服務收入（商家支付的佣金）」按年增２３４％（預期
：２４７％），亦低於上兩季的３５７％、３２７％。
　　儘管第二季淨利按年增速仍高達１４４％（低於之前兩季的１４６％、２０２％），但陳磊
就稱，過去數季的盈利增長不應作為長期指引，預計盈利能力將從第三季逐漸下降。
　
＊追求體驗勝物質，收復疫情前＊
　
　　財報數據細節欠奉，例如無提供海外業務ＴＥＭＵ、本地多多買菜等業務的營收分項，但平
台商家推廣支出降溫、買家更趨理性消費，都印證消費者的偏好轉變。
　　就在同日，旅遊服務平台携程公布第二季業績，淨利飆升５０１％。當季國內酒店預訂、交
通票務兩項收入分別較２０１９年同期增長５０％、４４％；出境酒店及機票預訂量亦全面恢復
至２０１９年同期疫情前水平。此外，攜程和騰訊共同支持的線上旅遊平台同程旅遊亦公布，二
季度總營收按年增長４８％。
　　體驗「在路上、在別處」的感覺，似乎遠比購物能夠治癒焦慮，而追求獨特的體驗，更令中
國躋身僅次澳洲、歐盟、北美之後的全球第四大房車市場。
　
＊人在旅途平均支出僅千多元＊
　
　　不過，人頭湧湧的熱鬧背後，人均旅行支出卻略顯冷清。湖南、山東、新疆、拉薩等地相繼
公布上半年旅遊成績單，以實現旅遊收入除以接待人次粗略計算，遊客在上述四地的人均支出分
別為１５３０元、１１８７元、１０９７元、１２６２元。
　　另據文旅部數據，上半年，城鎮居民出遊平均花費１１０７元，而農村居民出遊平均花費
６５８元。顯然，「不買房，旅行都是有錢人」的網絡段子並不成立。那麼，錢去哪兒了？

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