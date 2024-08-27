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27/08/2024 18:37

《國企紅籌》龍源電力（９１６）完成發行２０億元人幣中期票據

　　《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今
日完成公司中期票據發行。本中期票據發行總額為２０億元（人民幣．下同），期限為１０年，
單位面值為１００元，票面利率為２﹒５％。利息自２０２４年８月２７日起開始計算。所募集
資金擬用於補充日常流動資金及償還發行人有息債務。（ｈｐ）

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

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