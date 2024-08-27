《國企紅籌》龍源電力（９１６）完成發行２０億元人幣中期票據

《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今
日完成公司中期票據發行。本中期票據發行總額為２０億元（人民幣．下同），期限為１０年，
單位面值為１００元，票面利率為２﹒５％。利息自２０２４年８月２７日起開始計算。所募集
資金擬用於補充日常流動資金及償還發行人有息債務。（ｈｐ）
【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情
27/08/2024 18:37
《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今
日完成公司中期票據發行。本中期票據發行總額為２０億元（人民幣．下同），期限為１０年，
單位面值為１００元，票面利率為２﹒５％。利息自２０２４年８月２７日起開始計算。所募集
資金擬用於補充日常流動資金及償還發行人有息債務。（ｈｐ）
【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情
下一篇新聞︰27/08/2024 17:59 中國光大銀行（０６８１８）：郝成擔任董事及行長任職資格獲核准
27/08/2024 17:50 《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首
27/08/2024 17:44 《國企紅籌》中海油服鎖定２座暫停作業鑽井平台服務合同
27/08/2024 17:40 《駐滬專電》面向初創企業，臨港將探索「貸款＋外部直投」路徑
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF