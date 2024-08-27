《國企紅籌》龍源電力（９１６）完成發行２０億元人幣中期票據

《經濟通通訊社２７日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，已於今

日完成公司中期票據發行。本中期票據發行總額為２０億元（人民幣．下同），期限為１０年，

單位面值為１００元，票面利率為２﹒５％。利息自２０２４年８月２７日起開始計算。所募集

資金擬用於補充日常流動資金及償還發行人有息債務。（ｈｐ）

