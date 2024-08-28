《外資精點》廣深鐵路股份中期純利升３４﹒７％至９﹒１億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，截
至２０２４年６月３０日止中期純利９﹒１２億元（人民幣．下同），按年升３４﹒７％；每股
基本盈利０﹒１２８８元，不派中期息。（ｂｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/08/2024 18:32
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