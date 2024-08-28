比亞迪中期純利升２４﹒４％至１３６﹒３億人幣，不派息

《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利１３６﹒３１億元（人民幣．下同），按年升２４﹒４％；每
股基本盈利４﹒６８元，不派中期息。
期內收入３０１１﹒２７億元，升１５﹒８％。毛利率約２０﹒０１％，升１﹒６８個百分
點。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/08/2024 18:27
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