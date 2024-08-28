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AH股新聞

28/08/2024 09:07

《駐京專電》４４５個藥品通過新一輪國家醫保目錄調整形式審查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家醫保局發布公告，包括２４９個目錄
外藥品、１９６個目錄內藥品在內的共計４４５個藥品通過形式審查。通過形式審查名單的藥品
即代表該藥品符合相應的申報條件，獲得了參加下一步評審的資格。只有通過評審、談判等全部
環節的藥品，才能最終被納入醫保目錄。
　　《關於公布２０２４年國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄調整通過形式審查
藥品名單的公告》顯示，與初審名單相比，通過形式審查名單增加了醋酸甲地孕酮口服混懸液、
風熱清口服液、硫酸特布他林口服溶液、頭孢羥氨苄干混懸劑和注射用頭孢曲松鈉舒巴坦鈉這５
個藥品。
　
＊１４款首次在國內獲批的抗腫瘤藥物通過形式審查＊
　
　　在腫瘤治療領域，有１４款於今年上半年首次在國內獲批的抗腫瘤藥物也通過了形式審查。
這些藥品的類型包括ＰＤ－１╱ＰＤ－Ｌ１單抗、ＰＤ－１╱ＶＥＧＦＡ雙抗、ＢＣＭＡ靶向
ＣＡＲ－Ｔ、ＭＥＴ抑制劑、ＥＧＦＲ抑制劑等，獲批的適應症涵蓋多發性骨髓瘤、甲狀腺分化
癌、宮頸癌、ＨＲ陽性╱ＨＥＲ２陰性乳腺癌、非小細胞肺癌、小細胞肺癌等。上述藥品分別來
自科濟藥業（０２１７１）、中國生物製藥（０１１７７）附屬公司正大天晴、康方生物
（０９９２６）、迪哲醫藥（滬：６８８１９２）、石藥集團（０１０９３）等企業。
　　ＣＡＲ－Ｔ細胞療法入圍名單也獲得行業關注，復星醫藥的阿基侖賽注射液、藥明巨諾－Ｂ
的瑞基奧侖賽注射液、合源生物的納基奧侖賽注射液，以及科濟藥業的澤沃基奧侖賽注射液本次
通過初步形式審查。

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