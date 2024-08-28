《駐京專電》外匯局副局長王春英任中國進出口銀行黨委副書記

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國進出口銀行公布，王春英任中國進出

口銀行黨委副書記，免去任生俊的中國進出口銀行黨委副書記職務。

王春英１９９２年起在國家外匯局工作，２０１６年任職國家外匯局國際收支司司長並擔任

新聞發言人，２０２０年任國家外匯局副局長。

