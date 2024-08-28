《債務風險》內蒙古阿魯科爾沁旗面臨嚴重的信用違約風險

《經濟通通訊社２８日專訊》地方財政困難，在化解政府債務風險和確保基本民生、工資發

放、機構運轉等「三保」的剛性壓力下，部分基層政府叫苦不迭。

內蒙古自治區赤峰市阿魯科爾沁旗近日公布的２０２４年１－６月財政預算執行報告指出，

２０２４年以來，本旗政府隱性債務全部為銀行貸款和各類基金，化債手段單一，資金來源極其

有限，地方政府沒有債券以外的融資渠道。化債沒有源頭活水的支撐，必將難以為繼。目前，本

旗的財力狀況僅能勉強保障當年「三保」任務，化解債務杯水車薪，面臨嚴重的信用違約風險。

阿魯科爾沁旗的上述表述，反映財力不足的當下，一些基層政策甚至可能面臨化債和「三保

」二選一的難題。

報告還稱，阿魯科爾沁旗經濟總量小，稅源結構單一，財源質量不高，收入增長緩慢，保持

經濟平穩運行難度較大，經濟「緊運行」狀態仍將持續。而基本民生、鄉村振興、防範化解政府

債務等剛性支出不斷增大，與可用財力相比支出存在較大缺口，收支矛盾進一步加劇。

數據顯示，２０２３年阿魯科爾沁旗財政收入勉強恢復至疫情前２０１９年水平。２０２４

年上半年，全旗財政收入完成２﹒４７億元人民幣，同比下降９﹒８％。

對下半年工作思路，報告提出，健全增量資金與存量資金、財政撥款收入與非財政撥款收入

的統籌機制。完善限期使用、定期清理、超期收回機制，摸清底數分類處理，切實壓縮資金結餘

結轉規模，加強財政資金動態監控，著力盤活財政存量資金，不斷提高財政資金使用效益。同時

，繼續加強與上級財政部門的溝通對接，全力爭取上級政策、項目、資金的支持，特別是爭取債

務化解獎勵資金及新增政府債券資金。（ｌｃ）

