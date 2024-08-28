《打擊貪腐》上月辭職的海通證券副總姜誠君境外落網被遣返

《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委公布，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作

辦公室統籌協調和公安部等部門協助下，經上海市監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切

合作，外逃職務犯罪嫌疑人、原海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）副總經理姜誠君

在境外落網並被遣返回國。

姜誠君生於１９６８年４月，現年５６歲，曾任海通證券副總經理兼投資銀行委員會主任委

員，涉嫌嚴重職務犯罪，於今年７月外逃。８月，上海市紀委監委對其立案審查調查。辦案機關

積極開展國際執法合作，於近日將其緝捕歸案。



＊姜誠君上月底個人原因辭職，海通保薦代表人須上繳護照＊



姜誠君在海通證券的投行部門工作超過２０年，擔任過保薦代表人且保薦過十多個項目，後

長期為海通證券投行業務的負責人，姜誠君於２０２３年６月升任海通證券的副總經理，但一年

後，也就是今年７月底卻突然辭任。海通證券於７月３１日公布，姜誠君因個人原因申請辭去公

司副總經理職務。當時就有消息稱，姜誠君被紀委監察部門帶走調查，一同接受調查的還有海通

證券併購和投行部門的負責人。

昨日，又有消息指，海通證券已經暫停投行人員的離職審批，並且全部保薦代表人須上繳護

照。目前未知該消息是否與姜誠君外逃有關。

值得注意的是，姜誠君和他分管的投行業務今年以來收到４張監管機構罰單，截至今年６月

底共２０名保薦代表人遭處罰處分，甚至包括姜誠君本人。海通證券預計上半年淨利潤減少約七

成，解釋原因包括投行業務收入減少。（ｌｃ）

