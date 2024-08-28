中海油服（０２８８３）目標三年將債務規模降至１００億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中海油服（０２８８３）（滬：６０１８０８）首席財務官郄

佶表示，集團債務規模於２０１５年見頂，現時集團帶息負債降至１８０多億元（人民幣．下同

），會平衡自身營運需求下，持續優化債務規模和結構。

董事長兼首席執行官趙順強表示，現時集團長短債比率介乎６：４至７：３，美元債券約

１８億美元及人民幣債券約４８億元。集團於今年起開展三年期的債務優化行動計劃，目標將負

債降至１００億元或以下，並降低高息美元債比例，及令還債時間更均衡。為確保資金周轉正常

，強調集團會動態調整相關目標。

對於行業及業務前景，趙順強指出，當前油汽供給處於「弱平衡」狀態，產能增加或經濟好

轉均會打破平衡，而美元減息亦會令油價趨於波動。上游油公司需求料趨平穩，對集團的油田技

術服務需求料較穩定，未來業務前景有望呈平穩略升走勢。

被問到會否透過併購拓展海外市場，趙順強指出，中東對技術要求較嚴苛，認為現時當地較

小型公司的技術不可能短時間擴大市場，相信這些公司短期難以成為併購對象，集團會透過提升

自身技術等方式擴大中東等海外市場規模。（ａｃ）

