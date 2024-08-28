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AH股新聞

28/08/2024 12:15

中海油服（０２８８３）目標三年將債務規模降至１００億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中海油服（０２８８３）（滬：６０１８０８）首席財務官郄
佶表示，集團債務規模於２０１５年見頂，現時集團帶息負債降至１８０多億元（人民幣．下同
），會平衡自身營運需求下，持續優化債務規模和結構。
　　董事長兼首席執行官趙順強表示，現時集團長短債比率介乎６：４至７：３，美元債券約
１８億美元及人民幣債券約４８億元。集團於今年起開展三年期的債務優化行動計劃，目標將負
債降至１００億元或以下，並降低高息美元債比例，及令還債時間更均衡。為確保資金周轉正常
，強調集團會動態調整相關目標。
　　對於行業及業務前景，趙順強指出，當前油汽供給處於「弱平衡」狀態，產能增加或經濟好
轉均會打破平衡，而美元減息亦會令油價趨於波動。上游油公司需求料趨平穩，對集團的油田技
術服務需求料較穩定，未來業務前景有望呈平穩略升走勢。
　　被問到會否透過併購拓展海外市場，趙順強指出，中東對技術要求較嚴苛，認為現時當地較
小型公司的技術不可能短時間擴大市場，相信這些公司短期難以成為併購對象，集團會透過提升
自身技術等方式擴大中東等海外市場規模。（ａｃ）

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