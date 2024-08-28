  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2024 17:45

中石油：收購中油電能有助推進電力業務，所持牌照具稀缺性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）宣布向控股股東
收購中油電能１００％股權。中石油總裁黃永章在業績發布會上表示，中油電能主要從事發電、
供電、售電、供熱及電力工程設計施工等業務，相關牌照非常稀缺。收購旨在打造集團統一售電
平台，有利公司綠色轉型，及提升新能源業務的盈利能力和核心競爭力。此外，隨著集團綠色電
力消納的提升，預計到２０３０年終端用電量將超過１５００億千瓦時，收購亦有利於推進集團
電力業務。
　
＊有信心下半年煉油業務實現良好盈利水平＊
　
　　中石油上半年煉油業務實現經營利潤１０５﹒０３億元（人民幣．下同），比上年同期減少
８０﹒０８億元。副總裁李汝新指出，近年集團煉油業務保持增量增效態勢，但受油價高位震蕩
影響，全球煉油業務毛利率均見下降；儘管上半年業務盈利水平按年有所降低，但認為通過內部
結構調整優化及技術進步可消化很多市場因素。他稱，在中國經濟持續復甦下，對下半年煉油業
務運營和盈利保持樂觀向好的看法，有信心下半年實現良好盈利水平。
　
＊明年新能源產量料達油氣產量的７％＊
　
　　對於新能源業務發展，副總裁何江川指出，中石油近年提出「清潔替代、戰略接替、綠色轉
型」三步走總體部署，預期明年新能源產量當量將達到集團油氣產量份額的７％，爭取到
２０３５年新能源、油、氣形成「三分天下」格局，到２０５０年隨著實現雙碳目標，新能源產
量當量將「佔據半壁江山」。
　
＊願與香港在創新科技方面合作＊
　
　　被問到中國石油在香港的業務部署，黃永章指，香港除了是金融和貿易中心，同時正發展成
為科技中心，相信中石油可與香港在科技創新方面進行結合、借鑑和合作，集團也願與港企加強
合作，共同打造新經濟增長點。　
　　何江川補充指，圍繞中石油未來在非常規油氣、新能源、新材料等方面布局，有意與香港在
合成生物學、化工新材料等開展合作。（ａｃ）
　
　
　

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/08/2024 17:49  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

28/08/2024 18:32  《外資精點》廣深鐵路股份中期純利升３４﹒７％至９﹒１億人幣

28/08/2024 18:27  比亞迪中期純利升２４﹒４％至１３６﹒３億人幣，不派息

28/08/2024 17:55  《國企紅籌》人保中期多賺１３﹒７％，息每１０股０﹒６３元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金