中石油：收購中油電能有助推進電力業務，所持牌照具稀缺性

《經濟通通訊社２８日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）宣布向控股股東

收購中油電能１００％股權。中石油總裁黃永章在業績發布會上表示，中油電能主要從事發電、

供電、售電、供熱及電力工程設計施工等業務，相關牌照非常稀缺。收購旨在打造集團統一售電

平台，有利公司綠色轉型，及提升新能源業務的盈利能力和核心競爭力。此外，隨著集團綠色電

力消納的提升，預計到２０３０年終端用電量將超過１５００億千瓦時，收購亦有利於推進集團

電力業務。



＊有信心下半年煉油業務實現良好盈利水平＊



中石油上半年煉油業務實現經營利潤１０５﹒０３億元（人民幣．下同），比上年同期減少

８０﹒０８億元。副總裁李汝新指出，近年集團煉油業務保持增量增效態勢，但受油價高位震蕩

影響，全球煉油業務毛利率均見下降；儘管上半年業務盈利水平按年有所降低，但認為通過內部

結構調整優化及技術進步可消化很多市場因素。他稱，在中國經濟持續復甦下，對下半年煉油業

務運營和盈利保持樂觀向好的看法，有信心下半年實現良好盈利水平。



＊明年新能源產量料達油氣產量的７％＊



對於新能源業務發展，副總裁何江川指出，中石油近年提出「清潔替代、戰略接替、綠色轉

型」三步走總體部署，預期明年新能源產量當量將達到集團油氣產量份額的７％，爭取到

２０３５年新能源、油、氣形成「三分天下」格局，到２０５０年隨著實現雙碳目標，新能源產

量當量將「佔據半壁江山」。



＊願與香港在創新科技方面合作＊



被問到中國石油在香港的業務部署，黃永章指，香港除了是金融和貿易中心，同時正發展成

為科技中心，相信中石油可與香港在科技創新方面進行結合、借鑑和合作，集團也願與港企加強

合作，共同打造新經濟增長點。

何江川補充指，圍繞中石油未來在非常規油氣、新能源、新材料等方面布局，有意與香港在

合成生物學、化工新材料等開展合作。（ａｃ）







