《神州頭條》財經報章頭版摘要：工業企業利潤增速連續兩個月加快

《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



推動金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展

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近日，人行聯合發改委、工信部、財政部、環境部、金融監管總局、中證監和國家外匯局發布《

關於進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展的指導意見》，從大力發展綠色金融，

推動綠色金融與科技金融、數字金融協同發展，推動綠色金融與普惠金融、養老金融協同發展，

扎實做好金融風險評估和防控工作等四方面提出１６項重點任務。



最高法：依法保障中小企業公平參與市場競爭

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最高人民法院２７日消息，最高人民法院研究制定了《關於大型企業與中小企業約定以第三方支

付款項付款前提條款效力問題的批復》，於當日正式發布。



７月工業企業利潤延續恢復態勢

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額

４０９９１﹒７億元（人民幣．下同），同比增長３﹒６％，比１－６月份加快０﹒１個百分點

，延續穩定恢復態勢。其中，７月規上工業企業利潤同比增長４﹒１％，增速比６月份加快

０﹒５個百分點，連續兩個月加快。





《上海證券報》



「兩新」政策取得積極成效，增量措施加速落地

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自今年３月《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》發布以來，各項工作取得積極成

效，不少企業和消費者希望進一步加大對「兩新」工作的支持力度。目前，３０００億元左右的

「兩新」資金將在８月底前全部下達，各部門的支持細則也在加快落地。這些措施將進一步提振

下半年的消費市場。



上期所：穩步擴大「上海價格」國際影響力

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上期所相關負責人日前在接受專訪時表示，新修訂的《上海市推進國際金融中心建設條例》為支

持期貨和衍生品市場發展設置了單獨條款，包含了有關產品創新、品種國際化、市場功能發揮等

多個重要規定，為上期所「加快建成世界一流交易所」提供了有力的法治保障。



八部門：加大金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展力度

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人行、發改委、工信部、財政部、環境部、金融監管總局、中證監、國家外匯局等八部門日前聯

合發布《關於進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展的指導意見》，以加大金融支

持長江經濟帶綠色低碳高質量發展力度。





《證券時報》



規上工業企業利潤增速連續兩個月加快

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國家統計局２７日發布的數據顯示，１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額

４０９９１﹒７億元，同比增長３﹒６％，延續恢復態勢，單月利潤增速比６月份加快０﹒５個

百分點，連續兩個月加快。



跨境電商集拼帶火外貿，義烏創新物流「接住富貴」

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今年以來，跨境電商的火熱為義烏商戶帶來了新機遇，義烏創新集拼貿易模式，落實「先查驗後

裝運」試點，為外貿新業態新模式的發展壯大提供便利，也為今年外貿形勢的向好提供增量。同

時，經營主體也在營商環境的滋養下，依託物流、供應鏈、金融服務等優勢，建設自有品牌，推

動中國製造走向中國創造，提升在全球產業鏈中的價值。



八部門：強監管防範「洗綠漂綠」風險

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近日，人行等八部門發布《關於進一步做好金融支持長江經濟帶綠色低碳高質量發展的指導意見

》，明確大力發展綠色金融，積極支持長江經濟帶經營主體發債融資；支持符合條件的長江經濟

帶綠色低碳企業利用多層次資本市場融資發展；強化資金流向監管，防範「洗綠漂綠」風險。

（ｌｃ）

