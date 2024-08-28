《鍾之日記》恒指回吐，農夫捱沽

《鍾之日記》８月２８日，香港天氣：酷熱。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場關注英偉達業績即將出爐，隔夜美股造好，恒指連升兩日後今早小幅低開，午後反覆回

吐逾二百點，全日收報１７６９２，跌１８２點或１％，主板成交超過９３９億元。

Ａ股連日不振，疲態持續，滬綜指盤中見２８３０﹒９６點為今年２月以來低。滬深

３００ＥＴＦ尾盤顯著放量，四隻ＥＴＦ合計成交近百億元人民幣，依然難挽下跌狂瀾，滬指連

跌兩日，全日收跌０﹒４％，報２８３７﹒４３點。兩市成交量跌穿５０００億水平，僅錄

４９６６億元，較上個交易日減３％。



＊是非累業績，農夫山泉挫一成＊



農夫山泉（０９６３３）業績公布後股價急跌，破底低見２６﹒３元，收挫１０％，報

２７﹒０５元。

農夫山泉截至６月３０日止中期盈利６２﹒４億元人民幣，升８％，每股盈利５５分人民幣

，和往年一樣不派中期股息。公司指，自２月底開始，網絡上出現大量對公司及創始人的輿論攻

擊和惡意詆毀，對品牌及銷售產生嚴重負面影響。農夫山泉包裝飲用水產品由今年首兩個月銷售

收益本身按年增長１９％，變為半年收益大跌１８﹒３％。

「娃哈哈」創辦人宗慶後離世後，農夫山泉創辦人鐘睒睒被翻舊帳，指其「忘恩負義」，又

指其產品包裝有不少「不愛國」的日本元素。有報道引述業內人士估算，輿情事件令農夫山泉上

半年銷售收益損失逾７０億元人民幣。

而在下半年，農夫山泉仍未走出是非圈，７月中公司再捲入香港消委會指其樽裝水溴酸鹽達

歐盟標準上限，農夫山泉稱消委會三大錯誤為其聲譽造成巨大傷害，雖然消委會不足數日便致歉

，並上調農夫山泉「飲用天然水」評分至５星，但事件始終影響消費者的選擇。



＊新能源齊跌，小鵬一枝獨秀＊



自加拿大政府宣布１０月起對中國電動汽車加徵關稅後，新能源汽車股漸走軟。零跑汽車

（０９８６３）挫３﹒８％，東風集團（００４８９）跌近３％，蔚來（０９８６６）收跌

２﹒２％，比亞迪（０１２１１）跌１﹒８％。

理想汽車（０２０１５）將於今日盤後派成績單，預計季度淨利潤下降３３％，但下半年業

績有望回暖。摩根士丹利指，理想次季純利約３億元人民幣，但市場預測近期已提升至５億人幣

以上。大摩又稱，雖然第二季表現疲弱已是預料之中，標誌著其營運低谷，而最近訂單復甦則預

示理想將於下半年回勇，相信下半年營運表現紮實。可惜大行唱好下，理想仍跌３﹒５％。

新能源集體翳悶之際，小鵬汽車（０９８６８）有重磅新品發布，股價獨漲２﹒１％。

小鵬汽車昨晚在北京舉行新款車型ＭＯＮＡ Ｍ０３上市發布會，新車售價由１１﹒９８萬

元人民幣起，瞄準年輕人市場。ＣＥＯ何小鵬更宣布，小鵬汽車正式升級為小鵬ＡＩ汽車公司，

公司自研圖靈晶片於８月２３日流片成功，是全球首顆同時應用在ＡＩ汽車、機器人、飛行汽車

的ＡＩ晶片。



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