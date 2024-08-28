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AH股新聞

28/08/2024 09:21

【聚焦人幣】境外機構連續１１個月增持中國債券

　　《經濟通通訊社２８日專訊》近年來，境外機構配置中國債券熱情高漲。人行數據顯示，境
外機構從去年９月到今年７月份已連續１１個月增持中國債券。從２０２３年８月至２０２４年
７月，境外機構在中國債券市場的托管餘額累計增持規模達１﹒２６萬億元人民幣。
　　東方金誠研究發展部高級分析師于麗峰表示，外資持續增持境內債券，一方面是息差交易增
加。由於近期美元╱人民幣（ＣＮＹ）掉期點貼水幅度較大，境外機構在境外借入美元，投資境
內短期債券的息差交易增多。以７月底美元對人民幣匯率及１年掉期點計算，外資買入１年期同
業存單同時簽訂１年期遠期合約，綜合收益為６﹒０４％，高於境外借入美元成本。
　　另一方面是境外央行、主權財富基金等配置型投資者的投資需求有所增長。人民幣資產安全
性較高，作為避險資產受到包括境外央行、主權財富基金等境外投資者的青睞。同時，由於經濟
運行和政策節奏的差異，人民幣債券與歐美國債相關性較低，配置人民幣債券有助於降低投資組
合收益波動性，提高組合風險收益比。
　　于麗峰指，隨著中國在全球經濟中的重要性進一步提升，國內金融基礎設施的持續完善和債
券市場的進一步開放，外資持續提高人民幣債券的配置比例是大勢所趨。未來隨著國內信用債市
場基礎設施的進一步完善，外資持有境內債券的品種將進一步豐富，規模也將持續擴大。
（ｌｃ）

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