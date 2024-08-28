《神州金融》不良貸款轉讓試點業務提速，將提高中小銀行積極性

《經濟通通訊社２８日專訊》今年是內地個人不良貸款批量轉讓試點的第４個年頭，不良貸

款轉讓試點業務已經明顯提速。

銀登中心的統計數據顯示，今年上半年，不良貸款轉讓試點業務成交規模為５０４﹒４億元

人民幣，同比增長１４５﹒６９％；其中，二季度不良貸款轉讓試點業務公告掛牌項目單數

２０５單、業務規模４６４﹒９億元人民幣，分別較一季度上漲２１５﹒３８％、

１９３﹒１３％。

分析人士認為，不良貸款轉讓業務積極推進，有利於銀行業優化資產結構、提高風險管理水

平，亦為金融體系的穩定性提供了重要支撐。



＊提升中小銀行參與不良貸款轉讓業務的積極性＊



不過，目前地方中小銀行在不良貸款轉讓業務方面參與度較低。銀登中心數據顯示，二季度

股份行是最主要的不良貸款轉讓試點業務出讓方，占比６８﹒２％；城商行、農村中小銀行機構

的占比僅為４﹒９％、１﹒７％。

如何提高中小銀行在不良貸款轉讓業務上的活躍度？多位受訪者建議，可通過建立聯合轉讓

機制、優化定價機制、探索創新處置手段等方式，激發中小銀行的積極性。

工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林建議，中小銀行可通過聯合打包方式，增加不良

資產規模。

上海金融與發展實驗室主任曾剛也認為，應鼓勵同一地區或同類型的中小銀行聯合打包轉

讓不良資產，通過規模化提高市場吸引力和議價能力。（ｌｃ）

