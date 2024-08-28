  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2024 09:51

《神州金融》不良貸款轉讓試點業務提速，將提高中小銀行積極性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今年是內地個人不良貸款批量轉讓試點的第４個年頭，不良貸
款轉讓試點業務已經明顯提速。
　　銀登中心的統計數據顯示，今年上半年，不良貸款轉讓試點業務成交規模為５０４﹒４億元
人民幣，同比增長１４５﹒６９％；其中，二季度不良貸款轉讓試點業務公告掛牌項目單數
２０５單、業務規模４６４﹒９億元人民幣，分別較一季度上漲２１５﹒３８％、
１９３﹒１３％。
　　分析人士認為，不良貸款轉讓業務積極推進，有利於銀行業優化資產結構、提高風險管理水
平，亦為金融體系的穩定性提供了重要支撐。
　
＊提升中小銀行參與不良貸款轉讓業務的積極性＊
　
　　不過，目前地方中小銀行在不良貸款轉讓業務方面參與度較低。銀登中心數據顯示，二季度
股份行是最主要的不良貸款轉讓試點業務出讓方，占比６８﹒２％；城商行、農村中小銀行機構
的占比僅為４﹒９％、１﹒７％。
　　如何提高中小銀行在不良貸款轉讓業務上的活躍度？多位受訪者建議，可通過建立聯合轉讓
機制、優化定價機制、探索創新處置手段等方式，激發中小銀行的積極性。
　　工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林建議，中小銀行可通過聯合打包方式，增加不良
資產規模。
　　　上海金融與發展實驗室主任曾剛也認為，應鼓勵同一地區或同類型的中小銀行聯合打包轉
讓不良資產，通過規模化提高市場吸引力和議價能力。（ｌｃ）

WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99！(只限今天)► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「奇葩政客」為美國大選添變數

27/08/2024 12:59

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金