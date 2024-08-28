《中國要聞》廣深８市設市內免稅店，京滬等１３家外匯免稅店轉型

《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、商務部、文旅部、海關總署、稅務總局印發《關於完

善市內免稅店政策的通知》（以下簡稱《通知》），明確自２０２４年１０月１日起，按照《市

內免稅店管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）規範市內免稅店管理工作，促進市內免稅店健康

有序發展。

根據《通知》，現有北京、上海、哈爾濱等１３家外匯商品免稅店，自《通知》施行之日起

３個月內轉型為市內免稅店；現有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等６家市內免稅店，自

《通知》施行之日起適用《辦法》；同時，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福

州等８個城市，各設立１家市內免稅店。



＊旅客可市內免稅店購物口岸取貨＊



《辦法》明確，市內免稅店的銷售對象為即將於６０日內搭乘航空運輸工具或國際郵輪出境

的旅客（包括但不限於中國籍旅客）。市內免稅店採取市內提前購買，口岸離境提貨的方式，旅

客在市內免稅店購物後，應當在設立於口岸出境隔離區內的免稅商品提貨點提取所購免稅商品，

並一次性攜帶出境。

市內免稅店主要銷售便於攜帶的消費品，鼓勵市內免稅店銷售國貨「潮品」，將具有自主品

牌、有助於傳播中華優秀傳統文化的特色產品納入經營範圍。《辦法》還規定了市內免稅店設立

審批、經營主體確定方式等管理要求。（ｊｑ）

