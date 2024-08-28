《打擊貪腐》內蒙反腐第一案：李建平二審維持死刑，涉案超３０億

《經濟通通訊社２８日專訊》８月２７日，內蒙古自治區高級人民法院對上訴人李建平貪污

、受賄、挪用公款、縱容黑社會性質組織案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑判決，並依

法報請最高人民法院核准。

李建平，男，漢族，１９６０年５月出生，河北霸州人，１９８２年８月參加工作，

１９８５年１月加入中國共產黨，大學文化。

李建平早年曾在內蒙古電子學校、內蒙古電子工業局團委、內蒙古啤酒廠、呼和浩特市體改

委等處工作，１９９６年３月起進入呼和浩特水務系統工作，並於２００４年６月起任呼和浩特

市水務局黨委書記、局長兼春華水務公司董事長。２０１１年３月，李建平履新呼和浩特市經濟

技術開發區黨工委書記。２０１８年９月，李建平被查，２０１９年８月被「雙開」。



＊涉案超３０億元為貪腐之最＊



據中央紀委國家監委網站２０２１年２月披露，自２０１１年３月至２０１８年９月被通報

，李建平擔任呼和浩特經濟技術開發區黨工委書記７年之久。從簡單的權錢交易，到成立空殼公

司騙取國有資金，李建平大肆攫取巨額經濟利益，涉案金額達到３０億餘元。

據李建平供述，除部分錢款用於賭博外，其餘大多被用於購買收藏名家字畫、古玩玉器、黃

金珠寶、名貴手表，以及大量中外名酒，其酒窖中收藏的各類名酒達數萬瓶。

３０億餘元這一天文數字，超過中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民

（１８﹒１３億餘元）和山西省呂梁市原副市長張中生（１１﹒７億餘元）兩人貪腐金額之和，

是目前公開的全國貪腐之最。實際上，在２０１９年１１月２３日內蒙古自治區召開的全區警示

教育大會上，李建平案被定性為「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」。



＊或成為十八大以來第二個被執行死刑的貪官＊



２０２２年９月２７日，內蒙古興安盟中院作出一審判決，對李建平以貪污罪判處死刑，剝

奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終

身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得

減刑、假釋；以挪用公款罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，以縱容黑社會性質組織罪判處有

期徒刑五年。

數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對李建平貪污所得

及孳息、挪用公款予以追繳，發還被害單位，對其受賄所得及孳息予以追繳，上繳國庫，不足部

分繼續追繳。

一審宣判後，李建平提出上訴。２０２３年８月１７日，內蒙古高院對李建平案二審開庭，

直至此次宣判。

中共十八大以來，迄今只有張中生、賴小民和李建平三人因貪腐被判處死刑立即執行。三人

中，賴小民二審維持原判已被執行死刑，張中生因檢舉他人重大立功改判死緩。如果李建平最終

被執行死刑，將成為十八大以來全國第二個被執行死刑的貪官。（ｊｑ）

