【大國博弈】沙利文訪華，美媒料難達共識，為１１月習拜會鋪路

《經濟通通訊社２８日專訊》美國白宮國家安全顧問沙利文２７日抵達北京，展開訪華之旅

。這是美國白宮國家安全顧問時隔八年再次訪華，是沙利文任內首次訪華。

據《紐約時報》報道，沙利文的訪問也許會為美國總統拜登與中國國家主席習近平舉行最後

一次峰會奠定基礎，潛在的見面地點可能是今年１１月在秘魯舉行的ＡＰＥＣ峰會期間。

北京學者認為，這次中美高級別溝通具備美國可否樹立正確對中認知特殊意義，現也正值中

美關係止跌企穩關鍵口。



＊美媒：雙方達成共識的可能性很小＊



《紐約時報》指，這是美國國家安全顧問在不到１８個月的時間裏第５次與中國級別最高的

外交政策官員王毅舉行會談。儘管美國外交政策面臨不確定的未來，但拜登政府仍在謀求進一步

深化對中政策。不過，報道形容，「雖然要談的話題有很多，但雙方達成共識的可能性很小」。



＊北京學者：目前是中美關係止跌企穩的關鍵口＊



《央視新聞》評論引述中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉的意見指出，沙利文這

次訪問中國顯示拜登政府對於對中關係的重視，也反映了中美兩國重視落實「舊金山願景」。

蘇曉暉認為，目前是中美關係止跌企穩的關鍵口。在舊金山會晤後，雙方在外交、財經、執

法等多領域保持溝通；美國卻又對中遏制打壓，雙方如何利用戰略溝通這一重要管道，美國能否

樹立正確的對中認知，這是這次高級別溝通的關鍵意義。

蘇曉暉指出，目前中美關係仍然充斥問題和挑戰，中國不會迴避，不過「認知」是一個關鍵

問題，中國已經明確將美國視為夥伴，如果美國單方面地把中國視為對手，對於中美關係來說會

產生極大的不確定性，也會帶來更大的風險。

蘇曉暉還說，涉及一些複雜敏感的問題，尤其是涉及近一時期台海局勢的發展，中方再次與

美方溝通，希望美方認清形勢，遵守一個中國原則。（ｊｑ）

