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AH股新聞

28/08/2024 15:13

《中國房產》廣州天河南方面粉廠地塊掛牌，８８﹒１５億刷新紀錄

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日，廣州市規劃和自然資源局發布公告，將正式掛牌出讓天
河臨江大道北側ＡＴ０８０７２２地塊，即南方面粉廠地塊。地塊起拍總價８８﹒１５億元人民
幣，刷新了今年廣州宅地的起拍價紀錄。地塊總計建面１７﹒５萬平方米，折合樓面價約
５﹒０２萬元╱平方米。
　　據《廣州日報》報道，官方已組織多家房企對該地塊進行考察，預計一場搶地大戰即將上演

　
＊地塊規劃方案已獲批＊
　
　　該地塊曾經是員村糧庫，此前已就被收歸國儲，現在正式上架。規劃方案已順利獲批，效果
圖顯示項目整體呈現北高南低的梯級變化，一線臨江的商辦限高３０米。
　　地塊的超高使用率、近珠江新城、一線南向臨江和３﹒７的低容積率等優勢，使其成為今年
最重磅的地塊之一。
　　地塊位於金融城西區，與珠江新城直線距離不到５００米，且擁有一線南向望江的景觀，距
離珠江直線僅約１５０米。
　　此外，根據此前官方土地推介會的信息，該地塊將作為試點，陽台部分的面積佔比能擴大到
３０％，最高使用率可達約１３０％。項目二層以上公共開放空間不計容建面比例從５％提升到
１０％，意味著開發商未來能打造更多高規格公區，將江景利用到最大化。（ｊｑ）

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