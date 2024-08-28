《中國房產》廣州天河南方面粉廠地塊掛牌，８８﹒１５億刷新紀錄

《經濟通通訊社２８日專訊》今日，廣州市規劃和自然資源局發布公告，將正式掛牌出讓天

河臨江大道北側ＡＴ０８０７２２地塊，即南方面粉廠地塊。地塊起拍總價８８﹒１５億元人民

幣，刷新了今年廣州宅地的起拍價紀錄。地塊總計建面１７﹒５萬平方米，折合樓面價約

５﹒０２萬元╱平方米。

據《廣州日報》報道，官方已組織多家房企對該地塊進行考察，預計一場搶地大戰即將上演

。



＊地塊規劃方案已獲批＊



該地塊曾經是員村糧庫，此前已就被收歸國儲，現在正式上架。規劃方案已順利獲批，效果

圖顯示項目整體呈現北高南低的梯級變化，一線臨江的商辦限高３０米。

地塊的超高使用率、近珠江新城、一線南向臨江和３﹒７的低容積率等優勢，使其成為今年

最重磅的地塊之一。

地塊位於金融城西區，與珠江新城直線距離不到５００米，且擁有一線南向望江的景觀，距

離珠江直線僅約１５０米。

此外，根據此前官方土地推介會的信息，該地塊將作為試點，陽台部分的面積佔比能擴大到

３０％，最高使用率可達約１３０％。項目二層以上公共開放空間不計容建面比例從５％提升到

１０％，意味著開發商未來能打造更多高規格公區，將江景利用到最大化。（ｊｑ）

