《打擊貪腐》中石油原董事長王宜林被逮捕，長期結交政治騙子

《經濟通通訊社２８日專訊》中國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林涉嫌

受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以

涉嫌受賄罪對王宜林作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



＊長期任職石油系統＊



公開信息顯示，王宜林出生於１９５６年９月，江蘇連雲港市贛榆區塔山人，教授級高級工

程師。早期在新疆石油管理局任職，２００３年７月由新疆油田分公司總經理、黨委書記調任中

國石油集團總經理助理，後任副總經理、黨組成員，並兼任集團安全總監。

２００５年１１月，王宜林任中石油集團董事，２０１１年調任中海油董事長。２０１５年

５月，王宜林重返中石油接任董事長，２０２０年１月被免職。２０２１年５月，王宜林被聘任

為中國核工業集團有限公司外部董事，至２０２４年２月不再擔任。



＊長期結交政治騙子＊



２０２４年２月２日，王宜林涉嫌嚴重違紀違法被查。７月３１日，王宜林嚴重違紀違法被

通報開除黨籍。

通報稱，王宜林長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審查；多次接受私營企業安排的旅

遊，違規收受禮金；違背組織原則，在組織談話函詢時不如實說明問題，同時在職工錄用工作中

為他人謀取利益；廉潔底線失守，縱容、默許親屬利用其職權和職務謀取私利。

此外，王宜林不重視家風建設，對配偶失管失教；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢

交易，利用職務便利為他人在職務調整、專案承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物

，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。（ｊｑ）

