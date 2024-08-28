《中國房產》深圳２０﹒８億掛牌寶安區一住宅用地，未設最高限價

《經濟通通訊社２８日專訊》據深圳公共資源交易平台官網，深圳市規劃和自然資源局發布

深圳市國有建設用地使用權出讓公告（深土交告［２０２４］２０號），以掛牌方式出讓寶安區

一宗住宅用地，地塊將於９月２６日出讓。

按照出讓公告，此次出讓宗地為Ａ００１－０２１９號地塊，地塊位於寶安區新安街道，為

二類居住用地。該地塊土地面積９９９７﹒８平方米，建築面積５４０００平方米，掛牌起始價

２０﹒８億元，折合起始樓面價３８５１９元╱平方米。

值得一提的是，該宗地塊未設置最高限制地價。出讓條件顯示，出讓宗地住宅部分為普通商

品住房，出讓宗地按照「價高者得」的原則確定競得人。

出讓條件還顯示，出讓宗地須按照「交地即交證」模式辦理國有建設用地使用權出讓合同簽

訂及國有建設用地使用權首次登記手續。

同時，出讓宗地意向競買人須在申請確認競買資格時提供《關於「交房即發證」的承諾函》

，承諾提供「交房即發證」服務，確保購房人在收房的同時即具備申請領取不動產權屬證書的條

件。

此外，出讓宗地競得人須落實海綿城市建設、綠色建築、裝配式建築、建築信息模型

（ＢＩＭ）技術應用等相關規定。（ｊｑ）

