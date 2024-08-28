  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

28/08/2024 17:27

《中國房產》深圳２０﹒８億掛牌寶安區一住宅用地，未設最高限價

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據深圳公共資源交易平台官網，深圳市規劃和自然資源局發布
深圳市國有建設用地使用權出讓公告（深土交告［２０２４］２０號），以掛牌方式出讓寶安區
一宗住宅用地，地塊將於９月２６日出讓。
　　按照出讓公告，此次出讓宗地為Ａ００１－０２１９號地塊，地塊位於寶安區新安街道，為
二類居住用地。該地塊土地面積９９９７﹒８平方米，建築面積５４０００平方米，掛牌起始價
２０﹒８億元，折合起始樓面價３８５１９元╱平方米。
　　值得一提的是，該宗地塊未設置最高限制地價。出讓條件顯示，出讓宗地住宅部分為普通商
品住房，出讓宗地按照「價高者得」的原則確定競得人。
　　出讓條件還顯示，出讓宗地須按照「交地即交證」模式辦理國有建設用地使用權出讓合同簽
訂及國有建設用地使用權首次登記手續。　
　　同時，出讓宗地意向競買人須在申請確認競買資格時提供《關於「交房即發證」的承諾函》
，承諾提供「交房即發證」服務，確保購房人在收房的同時即具備申請領取不動產權屬證書的條
件。
　　此外，出讓宗地競得人須落實海綿城市建設、綠色建築、裝配式建築、建築信息模型
（ＢＩＭ）技術應用等相關規定。（ｊｑ）

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金