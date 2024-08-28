《中國要聞》《黑神話：悟空》線下音樂會中午售票，迅即售罄

《經濟通通訊社２８日專訊》由保利演藝攜手《黑神話：悟空》共同發起的線下主題音樂會

《隨樂西行 且聽天命》今天中午１２點，正式開啟售票，結果開票十分鍾前後就陸續售罄。

該交響音樂會最低票價８０元人民幣，最高票價８８０元人民幣。音樂會巡演城市有深圳、

上海、北京、杭州、重慶，每個城市巡演一天，分下午場和晚場兩個場次。

曲目單包括《稱王稱聖任縱橫》《勝景賽婆娑》《看見》《屁》《聾》《黑神話：悟空主題

音樂》等，共１９首。（ｃｔ）

