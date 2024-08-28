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AH股新聞

28/08/2024 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２２％，免稅、機器人概念逆市漲

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股收高，滬深股市則連續第二日集體低開，滬綜指盤中
跌幅曾收窄至０﹒１％，人形機器人、免稅概念、日用化工板塊逆市漲，白酒、銀行、汽車股均
走軟。最終滬指半日跌０﹒２２％，報２８４２﹒４８點，深成指挫０﹒４８％，創業板指跌
０﹒３１％。
　　兩市半日成交３２２６億元（人民幣．下同），較上日（２７日）同時段成交回落２％。
　
＊中金看好產業前景，機器人振奮＊
　
　　中金公司發表研報稱，近年來具身智能成為ＡＩ領域關注的焦點，海內外眾多廠商於去年推
出人形機器人新品，又於今年開啟商業化路徑的初探，其中不乏特斯拉及國內大疆、宇樹等企業
。中金認為，具身智能未來有望在各行各業中落地，發展前景廣闊。
　　中金測算分析，至２０３０年中國人形機器人出貨量有望達３５萬台，市場空間有望至
５８１億元，２０２４－３０年的年均複合成長率均有望超過２５０％。
　　人形機器人板塊揚，億嘉和（滬：６０３６６６）、鳴志電器（滬：６０３７２８）、新興
裝備（深：００２９３３）及奮達科技（深：００２６８１）漲停，博實股份
（深：００２６９８）升７％，偉創電氣（滬：６８８６９８）升超６％。
　
＊市內免稅店推「國潮」商品，中百集團升停＊
　
　　財政部等五部門近日聯合印發《關於完善市內免稅店政策的通知》，提出現有北京、上海、
哈爾濱等１３家外匯商品免稅店３個月內轉型為市內免稅店，同時在廣州、成都、深圳等８個城
市各設立１家市內免稅店。
　　按照《市內免稅店管理暫行辦法》，免稅店主要銷售便於攜帶的消費品，鼓勵市內免稅店銷
售國貨「潮品」，並採取旅客市內提前購買，口岸離境提貨的方式運營。
　　免稅概念指數半日升２﹒２％，中百集團（深：０００７５９）、友好集團
（滬：６００７７８）及東百集團（滬：６００６９３）升停封板。（ｒｙ）

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