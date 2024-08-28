《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至０﹒５１％，深成指跌０﹒６％

《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後跌幅擴大，滬綜指跌０﹒５１％，報
２８３４﹒２１點，滬深３００指數挫０﹒８％，深成指則跌０﹒６％，創業板跌０﹒２６％。
白酒股、建築板塊領跌。上海Ｂ股微跌０﹒０２％，深圳Ｂ股挫逾１％。（ｒｙ）
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28/08/2024 13:34
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２８３４﹒２１點，滬深３００指數挫０﹒８％，深成指則跌０﹒６％，創業板跌０﹒２６％。
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