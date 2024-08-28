《Ａ股行情》滬指連跌兩日收挫０﹒４％，成交跌穿５０００億水平

《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市疲態持續，今日低開低走，滬綜指盤中見

２８３０﹒９６點為今年２月以來低。滬深３００ＥＴＦ尾盤顯著放量，四隻ＥＴＦ合計成交近

百億元（人民幣．下同），依然難挽下跌狂瀾，滬指連跌兩日，全日收跌０﹒４％，報

２８３７﹒４３點，深成指軟０﹒３１％，創業板指升０﹒０５％。

成交逐日縮量，今日兩市成交量跌穿５０００億水平，僅錄４９６６億元，較上個交易日少

１４９億元，按日減３％。

板塊走勢方面，水務、白酒及基建股跌幅最大，日用化工、人形機器人等漲幅居前。



＊股東緊急增持，山西汾酒照挫＊



山西汾酒（滬：６００８０９）今日股價大跌，近午時分一度近跌停。山西汾酒相關人士表

示，目前公司經營一切正常，按照年初２０％的既定目標進行經營，各個產品系列增長也都比較

平穩，不太清楚股價下跌的原因。

該公司稱昨披露業績整體表現良好，二季度實現營業收入７４﹒１億元，同比增長

１７﹒１％；實現歸母淨利２１﹒５億元，同比增長１０﹒２％，略低於市場預期。

山西汾酒午間發公告自救穩價，宣布控股股東汾酒集團上午增持公司股份６﹒３１萬股，增

持金額為９９９﹒５萬元。本次增持尚未實施完畢，汾酒集團後續將推進增持工作。山西汾酒全

日跌近５﹒８％。

其他白酒股表現亦差，瀘州老窖（深：０００５６８）挫近５％，古井貢酒

（深：０００５９６）跌４﹒４％，老白干酒（滬：６００５５９）軟３﹒７％，五糧液

（深：０００８５８）跌３﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒１％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２８６﹒５０ －０﹒５７

上證綜合指數 ２８３７﹒４３ －０﹒４０ ２１３８﹒６２

上證Ａ股指數 ２９７３﹒９３ －０﹒４０

深證成份指數 ８０７８﹒８２ －０﹒３１ ２８２７﹒４４

深圳創業板指數 １５３１﹒４５ ＋０﹒０５

上證Ｂ股指數 ２２７﹒９７ ０﹒００ ０﹒８６

深證Ｂ股指數 １０４８﹒８６ －１﹒２８ ０﹒６１

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