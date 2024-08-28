《國企紅籌》人保中期多賺１３﹒７％，息每１０股０﹒６３元人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利２３４億元（人民幣．下同），按年升１３﹒７％，每股盈利
０﹒５３元，中期息每１０股０﹒６３元，即每股派０﹒０６３元。
期內營業總收入２９２３﹒４２億元，升４﹒１％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/08/2024 17:55
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