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AH股新聞

29/08/2024 18:05

中行中期純利跌１﹒２％至１１８６億人幣，息０﹒１２０８元人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利１１８６﹒０１億元（人民幣．下同），按年跌１﹒２％，每
股基本盈利０﹒３６元，董事會建議派發２０２４年度中期普通股現金股利為每１０股
１﹒２０８元，即每股派息０﹒１２０８元。
　
＊淨利息收入跌３％，淨息差跌２３個基點＊
　
　　期內，集團營業收入按年跌０﹒６％至３１７９﹒２９億元，實現淨利息收入２２６７﹒６
億元，按年下降３﹒０９％。其中，利息收入５４２９﹒９４億元，按年增長７﹒１％；利息支
出３１６２﹒３４億元，按年增長１５﹒８３％。集團實現非利息收入９１１﹒６９億元，按年
增長６﹒３６％。平均總資產回報率（ＲＯＡ）０﹒７６％，淨資產收益率（ＲＯＥ）
９﹒５８％。
　　上半年，集團淨息差為１﹒４４％，較去年同期下降２３個基點；集團營業費用
１０８２﹒９０億元，按年增加３９﹒９０億元，增長３﹒８３％；集團資產減值損失
６０５﹒７９億元，與同期基本持平。
　
＊不良貸款率跌０﹒０３個百分點＊
　
　　於今年６月底，不良貸款率１﹒２４％，較去年底跌０﹒０３個百分點；不良貸款餘額
２６１２﹒６７億元，比上年末增加８０﹒６２億元。核心一級資本充足率１２﹒０３％，升
０﹒４個百分點；一級資本充足率１４﹒０２％，升０﹒１９個百分點；資本充足率
１８﹒９１％，升１﹒１７個百分點。（ｂｎ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　

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