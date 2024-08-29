中行中期純利跌１﹒２％至１１８６億人幣，息０﹒１２０８元人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》中行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，截至

２０２４年６月３０日止中期純利１１８６﹒０１億元（人民幣．下同），按年跌１﹒２％，每

股基本盈利０﹒３６元，董事會建議派發２０２４年度中期普通股現金股利為每１０股

１﹒２０８元，即每股派息０﹒１２０８元。



＊淨利息收入跌３％，淨息差跌２３個基點＊



期內，集團營業收入按年跌０﹒６％至３１７９﹒２９億元，實現淨利息收入２２６７﹒６

億元，按年下降３﹒０９％。其中，利息收入５４２９﹒９４億元，按年增長７﹒１％；利息支

出３１６２﹒３４億元，按年增長１５﹒８３％。集團實現非利息收入９１１﹒６９億元，按年

增長６﹒３６％。平均總資產回報率（ＲＯＡ）０﹒７６％，淨資產收益率（ＲＯＥ）

９﹒５８％。

上半年，集團淨息差為１﹒４４％，較去年同期下降２３個基點；集團營業費用

１０８２﹒９０億元，按年增加３９﹒９０億元，增長３﹒８３％；集團資產減值損失

６０５﹒７９億元，與同期基本持平。



＊不良貸款率跌０﹒０３個百分點＊



於今年６月底，不良貸款率１﹒２４％，較去年底跌０﹒０３個百分點；不良貸款餘額

２６１２﹒６７億元，比上年末增加８０﹒６２億元。核心一級資本充足率１２﹒０３％，升

０﹒４個百分點；一級資本充足率１４﹒０２％，升０﹒１９個百分點；資本充足率

１８﹒９１％，升１﹒１７個百分點。（ｂｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



