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29/08/2024 18:19

《國企紅籌》青島港中期純利升３﹒１％至２６﹒４億人幣，不派息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利２６﹒４２億元（人民幣．下同），按年升３﹒１％；每股基
本盈利０﹒４１元，不派中期息。
　　期內收入９０﹒６７億元，跌１％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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