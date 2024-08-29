《國企紅籌》青島港中期純利升３﹒１％至２６﹒４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利２６﹒４２億元（人民幣．下同），按年升３﹒１％；每股基
本盈利０﹒４１元，不派中期息。
期內收入９０﹒６７億元，跌１％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇
29/08/2024 18:19
《經濟通通訊社２９日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利２６﹒４２億元（人民幣．下同），按年升３﹒１％；每股基
本盈利０﹒４１元，不派中期息。
期內收入９０﹒６７億元，跌１％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇
下一篇新聞︰29/08/2024 18:09 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
29/08/2024 18:07 中芯（００９８１）中期純利跌６２﹒７％至２﹒４億美元，不派息
29/08/2024 18:05 中行中期純利跌１﹒２％至１１８６億人幣，息０﹒１２０８元人幣
29/08/2024 17:57 工行（０１３９８）完成發行５００億人幣二級資本債券
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣N
基金
MPF