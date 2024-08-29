《國企紅籌》青島港中期純利升３﹒１％至２６﹒４億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至

２０２４年６月３０日止中期純利２６﹒４２億元（人民幣．下同），按年升３﹒１％；每股基

本盈利０﹒４１元，不派中期息。

期內收入９０﹒６７億元，跌１％。（ｒｈ）



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