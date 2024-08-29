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AH股新聞

29/08/2024 09:49

《駐京專電》趙樂際晤二階俊博，討論核污水排海、赴華免簽等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》全國人大常委會委員長趙樂際，在北京會
見曾任日本執政自民黨幹事長的跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博。
　　《新華社》報道，趙樂際表示，中日４個政治文件是兩國關係的政治法律基礎，和平、友好
、合作是兩國唯一正確選擇。中方願同日方一起，不斷增強互信，深化合作，妥處分歧，推動兩
國關係沿著正確軌道健康穩定發展。會上亦討論到中方因福島核電站核污水排海而停止進口日本
水產品，趙樂際重申了中方一貫的立場。
　　２０２４年上半年，日本農林水產出口出現２０２０年以來首度下降，其中，對中國出口驟
降４３﹒８％。扇貝受到嚴重打擊，輸出年減３７％。日本貿易振興機構主席Ｎｏｒｉｈｉｋｏ
　Ｉｓｈｉｇｕｒｏ表示，輸往中國的損失尚未完全彌補，但對美國、加拿大、泰國和越南的出
口正在增加，替代市場的銷量獲得顯著提振。
　
＊日本要求恢復短期赴華免簽措施＊
　
　　趙樂際稱，中日經濟利益和產業鏈深度交融，雙方完全有條件、也應加強合作、相互成就。
中國全國人大願同日本國會眾參兩院開展各種形式的交流合作，歡迎包括日本國會議員在內的日
方各界朋友多到中國參訪，了解真實、立體、全面的中國。
　　日本《共同社》報道，趙樂際在會談開始時表示，願意促進兩國關係沿著正確軌道健康穩定
發展；二階俊博則呼籲，兩國之間各項懸而未決的問題能夠有看得見的進展，至關重要。二階俊
博亦要求早日恢復因新冠疫情而停止的日本人短期赴華免簽措施；趙樂際稱，尊重並重視日本各
界的要求。
　
　

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