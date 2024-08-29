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AH股新聞

29/08/2024 09:49

《駐京專電》公安部披露兩宗操縱證券市場案，均非法獲利上億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》公安部經偵局披露兩宗「坐莊」操縱證券
市場案。包括遼寧朝陽管某偉等人操縱證券市場案和遼寧撫順鄭某勝等人操縱證券市場案，兩宗
案件均非法獲利上億元（人民幣．下同）。
　　公安部經偵局表示，合謀「坐莊」操縱，不僅有多個操縱團夥選定目標股票後按約定同步交
易，配資中介和薦股「黑嘴」還與操縱團夥形成共同利益體，配資中介提供配資和帳戶的同時還
出資參與操縱，並按照出資比例分取利潤，在「出貨」階段，薦股「黑嘴」明知操縱團夥行為，
還通過網絡群聊、直播間等方式誘騙投資者高價買入，幫助其高價拋售股票獲利，涉嫌構成操縱
共同犯罪。
　
＊遼寧朝陽管某偉等人操縱證券市場案非法獲利１億＊
　
　　２０２０年８月，遼寧公安機關對管某偉等人涉嫌操縱證券市場罪立案偵查發現，２０１９
年９月至１１月，管某偉、智某博、葉某明、鄭某勝等通過場外配資獲取並控制７０餘個股票帳
戶，利用資金、持股優勢，以低位建倉、對倒拉抬、連續交易等手段操縱「ＸＸ時尚」股票，致
使該股票股價短時間上漲４３﹒４７％，偏離上證綜指４７﹒４６％，該團夥非法獲利１﹒０２
億餘元。２０２２年８月，朝陽法院判管某偉犯操縱證券市場罪，處有期徒刑八年，並處罰金人
民幣１２００萬元。其他涉案１１人分別被判處有期徒刑一年至七年不等，並處罰金。
　
＊遼寧撫順鄭某勝等人操縱證券市場案非法獲利２億餘元＊
　
　　２０２０年８月，遼寧公安機關對鄭某勝等人涉嫌操縱證券市場罪立案偵查發現，２０１９
年１１月至２０２０年９月，鄭某勝等人通過連續交易、在自己實際控制的帳戶間進行交易等方
式，利用其控制的８０餘個證券帳戶先後操縱「ＸＸ食品」「ＸＸ包裝」股票。期間，鄭某勝還
伙同陳某等人通過網絡直播對「ＸＸ包裝」股票作出投資建議，鼓動投資者買入，鄭某勝等人則
進行反向賣出，順利完成「出貨」。經統計，鄭某勝等人非法獲利共計２億餘元。目前，相關人
員已移送撫順市人民檢察院審查起訴。

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