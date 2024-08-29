《中國要聞》網傳貨車拉腐爛水果到陝西工廠，安德利：視頻有誤導

《經濟通通訊社２９日專訊》近日，有內地網友發布短片稱，在陝西咸陽禮泉縣發現給食品

廠運水果的貨車散發出酸臭味。該網友指，他就住在停靠貨車的街道附近，最近上下班經過，都

能聞到酸臭味。連日來，已經看到不止一輛裝有腐爛蘋果的大貨車開進這家公司，還有至少七八

輛這樣的貨車停在路邊，從部分車輛外部包裹的帆布縫隙中，可以明顯看到一些蘋果已經腐爛，

發黑的汁水從車廂縫隙滲出，滴落到地面。

據內媒報道，涉事的禮泉安德利果蔬汁有限公司為知名果汁龍頭安德利果汁（０２２１８）

（滬：６０５１９８）的重要下屬公司。



＊禮泉安德利：視頻有誤導，非不經篩選就製果汁＊



對此，禮泉安德利負責人張經理對媒體表示，網傳的視頻有誤導性，並不是所有拉到廠區的

果子都會被接收，也不是所有的果子不經篩選就製成果汁。如果原料不良率過高，會進行退回。

果子進廠以後也有非常嚴格的篩選程序，安德利在整個行業是龍頭，本身對質量這一塊就卡得很

嚴。

張經理透露，禮泉縣的工廠主要做果汁加工，８５％的產品都是出口，工廠每年開工的日期

是８月中旬左右。如果產品不合格，肯定賣不出去。張經理指，目前工廠暫時停工，配合禮泉縣

市場監督管理部門的調查，並且提供了相關材料和抽檢樣品。

禮泉縣市場監督管理局工作人員昨日亦表示，目前他們已經要求該企業停止經營，等後續檢

測結果出來之後會發通告。

資料顯示，安德利創建於１９９６年，是山東安德利集團的支柱企業，世界濃縮果汁主要生

產與供應商之一。公司先後在山東、陝西、江蘇、遼寧、山西、四川、新疆等省區建有１０個濃

縮果汁加工廠，擁有１９條世界先進的濃縮果汁生產線，設計年加工果品能力１００萬噸，公司

產品以濃縮果汁、果糖為主，還包括果漿、鮮榨果汁（ＮＦＣ果汁）、香精等產品，產品的出口

比例約佔８０％。安德利的客戶包括可口可樂、百事可樂、娃哈哈、統一等眾多國內外知名品牌

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