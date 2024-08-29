《中國要聞》網易起訴暴雪獲勝，法院凍結暴雪１﹒３９億元財產

《經濟通通訊社２９日專訊》中國裁判文書網顯示，網易（０９９９９）與暴雪就計算機軟

件著作權許可使用合同糾紛一審迎來結果。法院裁定，網易的申請符合法律規定，查封、扣押、

凍結被申請人（暴雪）價值約１﹒３９億元人民幣的財產。

網易和暴雪自去年１月停止運營合作的遊戲。據網易透露，雙方合作終止的主要原因是價格

未能談妥，暴雪方針對續約提出了高價條件，網易無法接受。隨後在２０２３年４月，網易就暴

雪公司違反系列許可協議在上海提起訴訟，要求退還３億元人民幣的欠款。該款項包括網易已全

額支付的《魔獸世界》等停服遊戲相關退款、未售遊戲商品庫存的預付款項、數款未開發遊戲的

預付保證金等。

同時，該案還涉及《魔獸世界》等國服代理遊戲相關協議中，包含多個偏向暴雪單方權益的

不平等條款，相關條款的合法性、可執行性存在巨大爭議。愛企查案件程序進展信息顯示，該案

件曾多次於上海市浦東新區人民法院開庭。

直到今年４月，網易遊戲與暴雪、微軟共同官宣，將暴雪遊戲於２０２４年夏季開始重新帶

回國服，遊戲日常運營交由位於廣州的網易互娛運營中心，而由網易的雷火工作室負責營銷。

與此同時，網易與暴雪在中國的合資公司戰上風信息技術今年５月發生工商變更，暴雪軟件

董事長、總經理、董事紛紛卸任戰上風的職務；杭州網易雷火公司執行董事、總經理胡志鵬接任

該公司法定代表人、執行董事、總經理職務。（ｌｃ）

