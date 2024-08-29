《駐滬專電》７月末上海轄內商業銀行不良貸款率１﹒０１％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海金融監管局最新公布的數據顯示，截
至今年７月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣不良貸款餘額１２３４﹒７億元（人民幣．下同
），不良貸款率１﹒０６％；其中，商業銀行本外幣不良貸款餘額９８２﹒０５億元，不良貸款
率１﹒０１％。
數據顯示，截至７月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總資產餘額２６﹒３４萬億元，同
比增長８﹒３９％。商業銀行本外幣總資產餘額２３﹒１２萬億元，同比增長８﹒５３％，其中
大型商業銀行本外幣資產餘額９﹒８０萬億元，同比增長１２﹒１１％；股份制商業銀行本外幣
資產餘額６﹒１５萬億元，同比增長３﹒３１％。
截至７月末，上海轄內銀行業金融機構本外幣總負債餘額２５﹒２萬億元，同比增長
８﹒４％。商業銀行本外幣總負債餘額２２﹒４３萬億元，同比增長８﹒５９％，其中大型商業
銀行本外幣負債餘額９﹒７２萬億元，同比增長１２﹒３％；股份制商業銀行本外幣負債餘額
６﹒１３萬億元，同比增長３﹒２６％。
保險業方面，今年１－７月，上海轄內保險公司原保險保費收入累計１８１８﹒７３億元，
其中財產險公司原保險保費收入４５８﹒１２億元，人身險公司原保險保費收入１３６０﹒６１
億元。
今年１－７月，上海轄內保險公司原保險賠付支出累計６０５﹒３８億元，其中財產險公司
原保險賠付支出２４５﹒９４億元，人身險公司原保險賠付支出３５９﹒４４億元。
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