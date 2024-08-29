中海油料下半年油價介乎每桶７５至８５美元，明年更新分紅政策

《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布中期業績，

副董事長、首席執行官並總裁周心懷指，預期下半年油價在每桶７５至８５美元之間，仍然有比

較好的信心，但油價受很多不同因素影響，除了供需求平衡外，亦有金融、政治因素等，集團會

管控好成本等因素，「以穩定應對不穩定」。

首席財務官王欣指，集團會堅持成本管控方向，包括價值勘探、管理及科技創新等；雖然成

本有下降空間，但目前沒有辦法量化。

王欣又表示，集團過往指引派息比率不低於４０％，已回購則可更靈活，回報股東及維持股

價。她指會認真研究分紅政策，將於明年更新。



＊海外項目進展順利＊



資本開支方面，周心懷指上半年新項目的資本開支跑贏計劃，主要歸功於工程標準化及項目

管控能力加強等。下半年集團將積極對抗天氣、颱風的不確定性，有信心新項目按計劃實施，可

為產量及現金流作貢獻。

海外項目方面，周心懷表示進展非常順利，當中他形容伊拉克項目獲得的許可「非常優惠」

，但要評估產量則為時過早；他亦預期圭亞那地區在２０２７年前，每年都會有一條生產線，期

待會有更好的驚喜。

對於集團在北極的項目可能違反美國對俄羅斯的制裁，集團董事會秘書徐玉高指，該項目的

確受到一系列制裁，對建設運營造成負面影響，未來發展會與合作伙伴一起、在合法合規框架下

處理。（ｈｐ）













