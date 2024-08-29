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AH股新聞

29/08/2024 17:33

中海油料下半年油價介乎每桶７５至８５美元，明年更新分紅政策

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）（滬：６００９３８）公布中期業績，
副董事長、首席執行官並總裁周心懷指，預期下半年油價在每桶７５至８５美元之間，仍然有比
較好的信心，但油價受很多不同因素影響，除了供需求平衡外，亦有金融、政治因素等，集團會
管控好成本等因素，「以穩定應對不穩定」。
　　首席財務官王欣指，集團會堅持成本管控方向，包括價值勘探、管理及科技創新等；雖然成
本有下降空間，但目前沒有辦法量化。
　　王欣又表示，集團過往指引派息比率不低於４０％，已回購則可更靈活，回報股東及維持股
價。她指會認真研究分紅政策，將於明年更新。
　
＊海外項目進展順利＊
　
　　資本開支方面，周心懷指上半年新項目的資本開支跑贏計劃，主要歸功於工程標準化及項目
管控能力加強等。下半年集團將積極對抗天氣、颱風的不確定性，有信心新項目按計劃實施，可
為產量及現金流作貢獻。
　　海外項目方面，周心懷表示進展非常順利，當中他形容伊拉克項目獲得的許可「非常優惠」
，但要評估產量則為時過早；他亦預期圭亞那地區在２０２７年前，每年都會有一條生產線，期
待會有更好的驚喜。
　　對於集團在北極的項目可能違反美國對俄羅斯的制裁，集團董事會秘書徐玉高指，該項目的
確受到一系列制裁，對建設運營造成負面影響，未來發展會與合作伙伴一起、在合法合規框架下
處理。（ｈｐ）
　
　
　
　
　
　

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