中芯（００９８１）中期純利跌６２﹒７％至２﹒４億美元，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至

２０２４年６月３０日止中期純利２﹒３６億元（美元．下同），按年跌６２﹒７％，每股基本

盈利０﹒０３美元，不派中期息。

期內收入３６﹒５１億元，升２０﹒８％；毛利５﹒０５億元，跌１８﹒７％。毛利率減少

６﹒８個百分點至１３﹒８％。（ｈｐ）



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