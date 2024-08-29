中芯（００９８１）中期純利跌６２﹒７％至２﹒４億美元，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》中芯（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至
２０２４年６月３０日止中期純利２﹒３６億元（美元．下同），按年跌６２﹒７％，每股基本
盈利０﹒０３美元，不派中期息。
期內收入３６﹒５１億元，升２０﹒８％；毛利５﹒０５億元，跌１８﹒７％。毛利率減少
６﹒８個百分點至１３﹒８％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/08/2024 18:07
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盈利０﹒０３美元，不派中期息。
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