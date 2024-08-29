《神州頭條》財經報章頭版摘要：國家數據局研制數據產業發展政策

《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多部門聯手立體化追責，淨化股市生態

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公安部經偵局２８日發布「嚴打操縱犯罪淨化股市生態典型案例（三）」，披露了遼寧朝陽管某

偉等人操縱證券市場案和遼寧撫順鄭某勝等人操縱證券市場案兩起案件。這兩起案件系公安機關

會同證監稽查部門聯合情報導偵的典型，雙方充分發揮各自專業優勢，強化行刑銜接，提升工作

合力，有效精准地收集各類證據，提高了研判和偵辦效率。



國家數據局：大力推動數據開發開放

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國家數據局局長劉烈宏２８日在２０２４中國國際大數據產業博覽會開幕式上表示，圍繞產業鏈

協同，大力推動數據開發開放，構建大中小企業融通發展、產業鏈上下游協同創新的生態體系。



有效防範風險，全面築牢數字安全屏障

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多位專家在２０２４中國國際大數據產業博覽會上表示，數字經濟在國民經濟中的地位和作用進

一步凸顯，要持續促進實體經濟和數字經濟深度融合。數字安全已成為影響數字經濟創新發展最

關鍵、最緊迫的問題，建議全面築牢數字安全屏障，切實有效防範各類風險。





《上海證券報》



央地支持政策持續「上新」，壯大民營經濟激發民間投資活力

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今年以來，中央和地方持續發展壯大民營經濟，一系列鼓勵民間投資的政策落地，激發了民間投

資活力。據悉，下一步，國家發展改革委將積極推動更多民間投資項目高效落地實施，進一步激

發民間投資活力和動力。



國家數據局：正在研究制定數據產業發展政策

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２０２４中國國際大數據產業博覽會２８日在貴陽市拉開帷幕。國家數據局局長劉烈宏在開幕式

上表示，國家數據局正會同有關部門研究制定產業發展政策，將從優化產業布局、培育多元經營

主體、強化政策保障等三個方面系統布局培育壯大數據產業。



對涉企違規收費「亮劍」，市場監管總局將出台系列措施

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在日前舉行的全國市場監管系統價監競爭守護行動工作推進會上，市場監管總局透露了接下來針

對涉企違規收費即將出台的系列舉措，包括處理辦法、合規指南等，涉企收費長效監管機制和法

律法規體系正在逐步健全。





《證券時報》



監管引導成效明顯，Ａ股中期分紅公司創新高

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隨著半年報披露進入後半程，Ａ股掀起一輪中期分紅「小高潮」。截至８月２８日，逾４００家

上市公司公布了中期分紅預案，分紅公司數量創歷史新高，擬現金分紅總額超２０００億元人民

幣，製造業、電子、醫藥生物、汽車等行業公司中期分紅積極性較高。



月末資金面無虞，信用債回調壓力可控

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近日，隨著利率債在二級市場交易「降溫」，債市整體的交易活躍度有所下降，信用債亦出現持

續回調，市場擔憂出現機構贖回與信用債下跌的負反饋。不過，從目前信用債回調幅度和人行臨

近月末呵護資金面的政策取向看，儘管債市短期進入震蕩期，但此輪信用債下跌更多是前期持續

上漲後的回調，機構拋售壓力有限。



人行官網上線公開市場國債買賣業務公告欄目

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人行官網「公開市場業務」專題頁面２８日上線「公開市場國債買賣業務公告」欄目，截至發稿

前該欄目尚未更新內容。此次在官網欄目更新，顯示人行已為公開市場國債買賣業務做好準備，

再次釋放其將在公開市場開展國債買賣操作的信號。（ｌｃ）

