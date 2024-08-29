《鍾之日記》美團績後風騷，帶動恒指上揚

《鍾之日記》８月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股收跌，Ａ股三連跌，港股今日則在低開後震盪上揚，美團績後勁升，創下２０２２

年１１月以來盤中最大漲幅，對恒生指數貢獻最大。恒指全日收報１７７８６，升９３點或

０﹒５％，主板成交逾１０８１億元，半個月來成交終返千億關口。



＊滬指刷新２月以來低位，成交放量＊



滬深兩市分頭走，銀行股大跌，滬綜指早盤一度滑落至２８１５點水平，證券、保險板塊隨

即護盤，滬指守住二千八，全日跌０﹒５％，報２８２３﹒１１點，刷新今年２月以來低位。深

成指、創業板走出上漲行情，分別收升０﹒９４％及０﹒６５％。

Ａ股成交額放量，兩市錄６０７２億元人民幣，較上個交易日增２２％，為本月８日以來首

次重回６０００億水平。

今日白酒、日用化工等升幅居前，折疊屏更迎來爆發，板塊升幅有４﹒３％。



＊美團業績勝預期，股價飆１２﹒５％＊



美團（０３６９０）昨日收市後公布業績，第二季經調整盈利按年增７８％至１３６億元人

民幣，盈利增１﹒４倍至１１４億人幣，收入增２１％至８２２億人幣，三者均勝預期，且新業

務經營虧損大幅收窄７５％。另集團宣布再回購１０億美元股份，並會註銷此前回購約１﹒１６

億股庫存股份。

美團績後獲多間大行上調目標價，股價盤中升超１３％，全日升幅仍有１２﹒５％。

花旗研究報告指，美團次季收入純利皆勝預期，展望第三季及第四季，盈利增長有可能快過

收入及日均交易總額（ＧＴＶ）的增長。該行重申對美團「買入」評級，目標價由１４０元升至

１５５元。

瑞銀也稱，美團次季業績將為投資者帶來信心，因宏觀環境不利對集團的影響有限，本地服

務競爭已穩定，以及利潤率持續高於預期；預期其２０２３至２５年盈利年均複合增長率達

５３％，將目標價由１５８元升至１７２元，予「買入」評級。

高盛認為美團交出了強勁的第二季業績，預期股價反應正面，將目標價由原先１４８元上調

至１５７元，維持「買入」評級。該行指，美團到店的競爭格局進一步改善，新業務虧損亦繼續

收窄，美團優選營運效率持續。公司之前股價弱勢，主要投資者是關注外賣及到店之競爭情況，

現在業績顯示了強韌的前景。



＊交行績遜挫６％，五大行亦腳軟＊



中資銀行近期升勢凌厲，四大國有銀行工中建農年初至今皆有１５％至２２％升幅，不過在

中期業績之際，今日股價齊齊急跌。交通銀行（０３３２８）率先交出國有大行的首份業績，上

半年營收淨利雙降，令市場對後續的中資銀行業績不抱希望。

交行上半年實現淨利潤同比下降１﹒６３％，實現營業收入同比下降３﹒５１％。淨利差

１﹒１２％，同比下降７個基點，淨利息收益率１﹒２９％，同比下降２個基點。花旗直指，交

行第二季業績表現遜預期。

滙豐環球研究認為，第二季業績對交行來說影響屬中性╱輕微負面。雖然淨息差及非利息收

入的短期展望依然低迷，但中長期作為收息股之前景保持不變。交行亦確認派發中期息，其派息

比率超出預期，但新經濟領域資產質素則出現新的擔憂，維持Ｈ股目標價６﹒５港元及Ａ股目標

價６﹒４元人民幣，評級仍為「持有」。

交行今日大跌６％，領跌六大行，農行（０１２８８）跌４％，建行（００９３９）跌３％

，郵儲行（０１６５８）跌２﹒７％，工行（０１３９８）跌２﹒５％，中行（０３９８８）跌

２％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

