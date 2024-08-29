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AH股新聞

29/08/2024 09:06

《中國要聞》重慶璧山區成立「砸鍋賣鐵」專班，推動國有資產盤活

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昨日，網傳一份文件截圖顯示，重慶市璧山區政府近日發布通
知，決定成立「砸鍋賣鐵」工作專班，推動國有資產盤活工作。
　　根據通知，工作專班由常務副區長擔任組長、區財政局局長、區國資中心主任任副組長。工
作專班下設辦公室在區財政局，日常工作包括制定工作方案，明確實施範圍，確定資產包，建立
價格決定機制，完善獎懲措施，推動項目落地，開展政策宣傳，以及與「砸鍋賣鐵」相關的其他
工作。
　　《財新網》引述一位重慶區縣政府人士稱，確有此事。「砸鍋賣鐵」的提法其實是表明態度
，本質上是推動資產盤活變現。
　　據統計，重慶璧山區現有國有企業７７戶，資產總額１０８０億元（人民幣．下同），其中
大多數集中在兩山集團、綠發集團和國隆集團，三大集團掌握的資產總額近１０００億元。
　
＊多地提出「砸鍋賣鐵」盤活資產＊
　
　　其實，近期還有不少其他地市做出類似表態。例如，甘肅省定西市８月公布的２０２４年上
半年財政預算執行情況的報告中，談及防控債務風險時提出，下督促融資平台「砸鍋賣鐵」變現
資產資源，全力壓降債務本金等。
　　內蒙古烏蘭察布市卓資縣２０２４年政府工作報告提到，２０２３年該縣「砸鍋賣鐵」化解
債務１３﹒３７億元，實現「退橙」降級。
　　青海省德令哈市國有資產監督管理委員會２０２３年工作綜述表示，２０２３年制定《德令
哈市砸鍋賣鐵化債實施方案》，對市屬８家國有企業可拍賣有效資產進行梳理，梳理出６處價值
１１２６９﹒６２萬元的資產進行拍賣。（ｌｃ）

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