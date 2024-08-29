【大國博弈】中美戰略溝通，白宮：討論近期舉行領導人級別通話

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外長王毅在北京與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行新一

輪戰略溝通。中國官媒指，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行討論。美國白宮亦表示，沙

利文與中方討論了未來數周舉行領導人級別通話的計劃。

白宮２８日聲明稱，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的

討論」，又提到軍事溝通的重要性，計劃在不久的將來舉行指揮官之間的通話。



＊王毅促美停止在經貿和科技領域打壓中國＊



北京方面，王毅認為中美要避免衝突對抗，他說美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不

要用國強必霸的模板鏡像中國。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣。他

並重申中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為

。

王毅又指，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩

」為藉口搞保護主義。



＊沙利文：美國無意同中國脫勾＊



沙利文表示，美國無意同中國脫勾。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持

「兩個中國」，不支持「一中一台」。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤

解誤判。

中美雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開

展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視頻

通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。（ｒｙ）

