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AH股新聞

29/08/2024 08:43

【大國博弈】中美戰略溝通，白宮：討論近期舉行領導人級別通話

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外長王毅在北京與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行新一
輪戰略溝通。中國官媒指，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行討論。美國白宮亦表示，沙
利文與中方討論了未來數周舉行領導人級別通話的計劃。
　　白宮２８日聲明稱，中美官員「就一系列雙邊、地區和全球問題舉行坦誠、實質和具建設的
討論」，又提到軍事溝通的重要性，計劃在不久的將來舉行指揮官之間的通話。
　
＊王毅促美停止在經貿和科技領域打壓中國＊
　
　　北京方面，王毅認為中美要避免衝突對抗，他說美方不能用自己走過的道路臆測中國，也不
要用國強必霸的模板鏡像中國。美方應當把不支持「台獨」的承諾落到實處，停止武裝台灣。他
並重申中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為

　　王毅又指，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。以「產能過剩
」為藉口搞保護主義。
　
＊沙利文：美國無意同中國脫勾＊
　
　　沙利文表示，美國無意同中國脫勾。美方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持
「兩個中國」，不支持「一中一台」。美方願同中方繼續保持戰略溝通，增進相互了解、減少誤
解誤判。
　　中美雙方同意繼續落實兩國元首舊金山會晤重要共識，保持高層交往和各層級溝通，繼續開
展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作。同意適時舉行兩軍戰區領導視頻
通話、第二輪中美人工智能政府間對話等機制性安排。（ｒｙ）

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