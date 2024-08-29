《中國要聞》中國網民近１１億人，互聯網普及率達７８％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國互聯網絡信息中心（ＣＮＮＩＣ）今日發布了第５４次《

中國互聯網絡發展狀況統計報告》（以下簡稱《報告》）。《報告》顯示，截至２０２４年６月

，中國網民規模近１１億人（１０﹒９９６７億人），較２０２３年１２月增長７４２萬人，互

聯網普及率達７８﹒０％。



＊短視頻為「拉新」重要應用＊



根據報告，中國新增網民７４２萬人，以１０－１９歲青少年和「銀髮族」為主。其中，青

少年佔新增網民的４９﹒０％，５０－５９歲、６０歲及以上群體分別佔新增網民的１５﹒２％

和２０﹒８％。

短視頻成為新增網民「觸網」重要應用。在新增網民中，娛樂社交需求最能激發網民上網，

在該群體首次使用的互聯網應用中，短視頻應用佔比達３７﹒３％。

即時通信也顯示出一定「拉新」能力，佔新增網民首次使用互聯網應用的１２﹒６％。

此外，截至６月，微短劇用戶佔網民整體的５２﹒４％，短視頻用戶佔網民整體的

９５﹒５％，長視頻用戶佔網民整體的６５﹒２％。

截至６月，在網上購買過外賣、到店餐飲、電影及休閒娛樂等在線服務的用戶，分別佔網民

的５０﹒３％、２０﹒７％和１７﹒３％。（ｊｑ）

