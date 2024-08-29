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AH股新聞

29/08/2024 11:01

【聚焦數據】深圳首７月工業增加值增１１﹒５％，消費增１﹒２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市統計局公布，１－７月，深圳全市規模以上工業增加值
同比增長１１﹒５％。
　　從行業門類看，規模以上採礦業、製造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長
７﹒２％、１２﹒０％、７﹒８％。
　　主要行業大類中，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長１６﹒５％。主
要高技術產品產量持續快速增長，其中，３Ｄ打印設備、服務機器人、電子元件產品產量分別增
長９１﹒４％、５７﹒４％、２８﹒６％。
　
＊首７月消費零售總額增１﹒２％，ＣＰＩ漲０﹒２％＊
　
　　同期，固定投資、市場銷售、貨物進出口等主要經濟指標持續恢復向好。
　　１－７月，全市固定資產投資同比增長７﹒３％。其中，工業投資增勢強勁，增長
４５﹒１％。
　　１－７月，全市社會消費品零售總額５９６５﹒４８億元（人民幣．下同），同比增長
１﹒２％。分消費類型看，商品零售增長１﹒２％；餐飲收入增長０﹒６％。消費升級類商品保
持增長，其中，限額以上單位通訊器材類、家用電器和音像器材類零售額分別增長３﹒１％、
２﹒４％。網上零售持續增長，限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額增長５﹒０％。
　　１－７月，全市進出口總額２５９２７﹒７３億元，同比增長２９﹒６％。其中，出口
１６５２２﹒７１億元，增長３２﹒１％；進口９４０５﹒０２億元，增長２５﹒５％。
　　１－７月，全市居民消費價格比上年同期上漲０﹒２％。其中，食品煙酒價格與上年持平，
衣著價格上漲３﹒６％，居住價格上漲０﹒１％，生活用品及服務價格上漲０﹒６％，交通通信
價格下降１﹒３％，教育文化娛樂價格上漲１﹒４％，醫療保健價格上漲０﹒４％，其他用品及
服務價格下降１﹒６％。（ｊｑ）

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