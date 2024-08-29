《以舊換新》廣東：汽車置換更新力爭逾１４萬輛，補貼價格分３檔

《經濟通通訊社２９日專訊》今日，廣東省人民政府辦公廳印發《關於用好超長期特別國債

資金加力支持消費品以舊換新的實施方案》（以下簡稱《方案》）。全省（不含深圳市）汽車報

廢更新力爭１３﹒５萬輛；全省（不含深圳市）汽車置換更新力爭１４﹒３萬輛。



＊補貼標準按購買新車價格分三檔＊



《方案》提出，加力支持個人消費者乘用車置換更新。對個人消費者在２０２４年４月１日

至２０２４年１２月３１日期間轉讓本人名下註冊登記的乘用車，並且在２０２４年９月１日至

２０２４年１２月３１日期間在廣東購買乘用車新車的，發放一次性購車補貼。轉讓車輛需在本

實施方案印發之日前註冊登記在個人消費者本人名下。

補貼標準按照購買新車價格分為三檔，購車價格為７萬元（人民幣．下同）至１５萬元的，

購買燃油車補貼８０００元╱輛；購車價格為１５萬元至２５萬元的，購買燃油車補貼

１２０００元╱輛；購車價格為２５萬元以上的，購買燃油車補貼１５０００元╱輛。購買新能

源車的在上述各檔基礎上增加補貼１０００元。同一輛新車不得同時享受汽車報廢更新補貼和個

人消費者乘用車置換更新補貼。全省（不含深圳市）汽車置換更新力爭１４﹒３萬輛。



＊汽車報廢更新力爭１３﹒５萬輛＊



《方案》提出，加力支持汽車報廢更新。在落實《汽車以舊換新補貼實施細則》（商消費函

〔２０２４〕７５號）基礎上，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或２０１８年

４月３０日（含當日）前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車

車型目錄》的新能源乘用車或２﹒０升及以下排量燃油乘用車的，補貼標準提高至購買新能源乘

用車補２萬元╱輛、購買２﹒０升及以下排量燃油乘用車補１﹒５萬元╱輛。

相應報廢機動車須在２０２４年７月２５日（含當日）前登記在本人名下。自《汽車以舊換

新補貼實施細則》印發之日起申請補貼的消費者，均按照以上標準給予補貼。全省（不含深圳市

）汽車報廢更新力爭１３﹒５萬輛。（ｊｑ）

