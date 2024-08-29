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AH股新聞

29/08/2024 14:50

《以舊換新》廣東：汽車置換更新力爭逾１４萬輛，補貼價格分３檔

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日，廣東省人民政府辦公廳印發《關於用好超長期特別國債
資金加力支持消費品以舊換新的實施方案》（以下簡稱《方案》）。全省（不含深圳市）汽車報
廢更新力爭１３﹒５萬輛；全省（不含深圳市）汽車置換更新力爭１４﹒３萬輛。
　
＊補貼標準按購買新車價格分三檔＊
　
　　《方案》提出，加力支持個人消費者乘用車置換更新。對個人消費者在２０２４年４月１日
至２０２４年１２月３１日期間轉讓本人名下註冊登記的乘用車，並且在２０２４年９月１日至
２０２４年１２月３１日期間在廣東購買乘用車新車的，發放一次性購車補貼。轉讓車輛需在本
實施方案印發之日前註冊登記在個人消費者本人名下。
　　補貼標準按照購買新車價格分為三檔，購車價格為７萬元（人民幣．下同）至１５萬元的，
購買燃油車補貼８０００元╱輛；購車價格為１５萬元至２５萬元的，購買燃油車補貼
１２０００元╱輛；購車價格為２５萬元以上的，購買燃油車補貼１５０００元╱輛。購買新能
源車的在上述各檔基礎上增加補貼１０００元。同一輛新車不得同時享受汽車報廢更新補貼和個
人消費者乘用車置換更新補貼。全省（不含深圳市）汽車置換更新力爭１４﹒３萬輛。
　
＊汽車報廢更新力爭１３﹒５萬輛＊
　
　　《方案》提出，加力支持汽車報廢更新。在落實《汽車以舊換新補貼實施細則》（商消費函
〔２０２４〕７５號）基礎上，對個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或２０１８年
４月３０日（含當日）前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車
車型目錄》的新能源乘用車或２﹒０升及以下排量燃油乘用車的，補貼標準提高至購買新能源乘
用車補２萬元╱輛、購買２﹒０升及以下排量燃油乘用車補１﹒５萬元╱輛。
　　相應報廢機動車須在２０２４年７月２５日（含當日）前登記在本人名下。自《汽車以舊換
新補貼實施細則》印發之日起申請補貼的消費者，均按照以上標準給予補貼。全省（不含深圳市
）汽車報廢更新力爭１３﹒５萬輛。（ｊｑ）

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