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AH股新聞

29/08/2024 15:12

《以舊換新》廣東：家電以舊換新補貼最高１５％，力爭２０１萬台

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日，廣東省人民政府辦公廳印發《關於用好超長期特別國債
資金加力支持消費品以舊換新的實施方案》（以下簡稱《方案》）。在全省（不含深圳市）開展
新一輪家電以舊換新活動，家電銷售量力爭２０１萬台。
　　《方案》指出，對個人消費者購買２級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調
、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等８類家電產品給予補貼，補貼標準為產品銷售價格的
１５％。
　　對購買１級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格５％的補貼。每位消費
者每類產品可補貼１件，每件補貼不超過２０００元。
　　對個人消費者購買手機、平板、智能穿戴設備等３類產品給予補貼，手機補貼標準為產品銷
售價格的１０％，每件補貼不超過１０００元；平板、智能穿戴設備補貼標準為產品銷售價格的
１５％，每件補貼不超過２０００元。
　　各地市可結合實際將補貼範圍擴展到上述「８＋３」類品種以外的「Ｎ」類家電產品，補貼
按照不高於以上類似產品的標準制定。「３＋Ｎ」類產品每位消費者每類產品可補貼１件。全省
（不含深圳市）新一輪家電以舊換新活動家電銷售量力爭２０１萬台。（ｊｑ）

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