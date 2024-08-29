《中國房產》廣州８月二手住宅網簽不足九千宗，按揭付款不足五成

《經濟通通訊社２９日專訊》廣州市房地產中介協會數據顯示，受炎熱多雨天氣、暑假以及

新增需求不足等因素影響，２０２４年８月（統計周期：７月２６日至８月２５日），廣州市二

手住宅網簽８８７２套和８８﹒２８萬平方米，環比分別下降１１﹒５８％和１２﹒８０％。

原因包括炎熱多雨天市民外出看房意願較弱；暑假外出遊玩市民暴增；「５﹒２８政策」等

利好在６月和７月已消化相當一部分存量需求，市場新增需求不足。

越秀區、海珠區、天河區、白雲區、黃埔區和番禺區等區域環比降幅均超過１０％，其中天

河區和番禺區降幅領先，分別達到１８﹒０８％和１７﹒８４％。荔灣區和從化區表現相對堅挺

，環比分別是微降１﹒９４％和增長２﹒４２％。

付款方式構成（按宗數計算）方面，按揭付款比例下降至４６﹒６４％，反映信貸政策放寬

對市場使用槓桿的刺激作用逐漸降低。

十大活躍樓盤方面，富力廣場網簽套數增長幅度達１﹒６倍；科城山莊環比增長

４１﹒１８％；駿景花園、嶺南新世界和富力半島花園環比分別下降３４﹒２９％、

２７﹒７８％和１２％。（ｊｑ）

