  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/08/2024 11:32

《Ａ股行情》銀行、石油急挫，滬綜指半日跌０﹒４５％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早續低開，滬綜指盤中一度跌至２８１５點，挨近
二千八關鍵位，保險、券商出力護盤，電子概念集體上揚，助力深成指、創業板指雙雙翻紅。滬
綜指半日仍跌０﹒４５％，報２８２４﹒６２點，深成指漲超１％，創業板指升０﹒８％。成交
回暖，兩市半日成交額３８５５億元（人民幣．下同），較上日（２８日）同時段成交增近
２０％。
　
＊六大國有行均跌超３％＊
　
　　板塊方面，人形機器人、白酒、消費電子等漲幅居前，銀行、石油板塊跌得急。交通銀行
（滬：６０１３２８）發布國有大行首份半年報，期內營收、淨利雙降，影響市場情緒，六大國
有銀行齊挫。交行半日跌３﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）更跌４％，中國銀行
（滬：６０１９８８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）均跌３﹒７％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌３﹒４％、建設銀行（滬：６０１９３９）跌３﹒６％。
　　交通銀行２０２４年半年度報告顯示，期內淨利潤同比下降１﹒６３％；營業收入同比下降
３﹒５１％。淨利差１﹒１２％，同比下降７個基點，淨利息收益率１﹒２９％，同比下降２個
基點。
　　三桶油亦走低，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒０５％，中國石化
（滬：６０００２８）挫３﹒２％，中國海油（滬：６００９３８）半日跌２﹒４％。（ｒｙ）

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金