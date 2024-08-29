《Ａ股行情》銀行、石油急挫，滬綜指半日跌０﹒４５％

《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早續低開，滬綜指盤中一度跌至２８１５點，挨近
二千八關鍵位，保險、券商出力護盤，電子概念集體上揚，助力深成指、創業板指雙雙翻紅。滬
綜指半日仍跌０﹒４５％，報２８２４﹒６２點，深成指漲超１％，創業板指升０﹒８％。成交
回暖，兩市半日成交額３８５５億元（人民幣．下同），較上日（２８日）同時段成交增近
２０％。
＊六大國有行均跌超３％＊
板塊方面，人形機器人、白酒、消費電子等漲幅居前，銀行、石油板塊跌得急。交通銀行
（滬：６０１３２８）發布國有大行首份半年報，期內營收、淨利雙降，影響市場情緒，六大國
有銀行齊挫。交行半日跌３﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）更跌４％，中國銀行
（滬：６０１９８８）及郵儲銀行（滬：６０１６５８）均跌３﹒７％，工商銀行
（滬：６０１３９８）跌３﹒４％、建設銀行（滬：６０１９３９）跌３﹒６％。
交通銀行２０２４年半年度報告顯示，期內淨利潤同比下降１﹒６３％；營業收入同比下降
３﹒５１％。淨利差１﹒１２％，同比下降７個基點，淨利息收益率１﹒２９％，同比下降２個
基點。
三桶油亦走低，中國石油（滬：６０１８５７）跌３﹒０５％，中國石化
（滬：６０００２８）挫３﹒２％，中國海油（滬：６００９３８）半日跌２﹒４％。（ｒｙ）
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