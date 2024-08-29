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29/08/2024 13:40

《Ａ股行情》滬綜指午後仍跌０﹒３％，深成指、創業板齊漲逾１％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後走勢仍分化，滬綜指跌幅收窄至０﹒３３％，報
２８２８﹒０１點，滬深３００指數跌０﹒０１％，深成指升１﹒２８％，創業板升１﹒１５％
。上海Ｂ股升０﹒１％，深圳Ｂ股升０﹒８％。（ｒｙ）

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