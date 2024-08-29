《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒５％守二千八，成交量重上６０００億

《經濟通通訊社２９日專訊》滬深股市今早低開後，滬深兩市分頭走，銀行股大跌，滬綜指

早盤一度滑落至２８１５點水平，為今年２月以來低，證券、保險板塊隨即護盤，滬指守住二千

八，全日跌０﹒５％，報２８２３﹒１１點。深成指、創業板走出上漲行情，分別收升

０﹒９４％及０﹒６５％。

兩市今日成交額６０７２億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１０６億元或增

２２％，為本月８日以來首次重回６０００億水平。

今日白酒、日用化工等升幅居前，折疊屏更迎來爆發，板塊升幅有４﹒３％，個股來看，智

動力（深：３００６８６）、長信科技（深：３０００８８）、愛司凱（深：３００５２１）、

凱盛科技（滬：６００５５２）等多股漲停。



＊銀行板塊調整，六大行全日挫逾４％＊



銀行股在近期連創新高的背景下顯著回調。中國銀行（滬：６０１９８８）、農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬：６０１９３９）、郵

儲銀行（滬：６０１６５８）及交通銀行（滬：６０１３２８）六大國有銀行均跌超４％，其中

交通銀行（滬：６０１３２８）跌幅更達４﹒８％，因中期盈利下跌。

根據業績報告，交行上半年純利４５２﹒９億元，按年跌１﹒６％，每股收益０﹒５６元，

派息比率３２﹒５％。淨經營收入１３２５﹒５億元，跌３﹒５％。展望下半年，交行指外部環

境不穩定性不確定性上升，內地經濟運行面臨發展中、轉型中的困難和挑戰。但管理層認為綜合

來看內地經濟穩定運行、長期向好的基本面沒有改變。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２７７﹒６８ －０﹒２７

上證綜合指數 ２８２３﹒１１ －０﹒５０ ２５７６﹒４４

上證Ａ股指數 ２９５８﹒７８ －０﹒５１

深證成份指數 ８１５４﹒４４ ＋０﹒９４ ３４９６﹒０３

深圳創業板指數 １５４１﹒４０ ＋０﹒６５

上證Ｂ股指數 ２２８﹒５９ ＋０﹒２７ ０﹒８４

深證Ｂ股指數 １０５８﹒２７ ＋０﹒９０ ０﹒４６

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