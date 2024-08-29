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29/08/2024 11:11

《Ａ股焦點》Ａ股三大指數分化，三桶油齊走低

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股三大股指走勢分化，深成指、創業板指雙雙翻紅，深成指
升幅現超１％，創業板升０﹒６％，滬綜指則跌０﹒５％。三桶油齊走低，中國石油
（滬：６０１８５７）跌３﹒４％，中國石化（滬：６０００２８）挫３﹒１％，中國海油
（滬：６００９３８）軟２﹒５％。（ｒｙ）

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