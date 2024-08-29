《中國要聞》周杰倫告網易案二審被駁回，天下３不構成不正當競爭

《經濟通通訊社２９日專訊》藝人周杰倫及杰威爾音樂起訴廣州網易計算機系統有限公司等

相關主體的不正當競爭糾紛案，二審宣判，二審法院維持一審原判，認定周杰倫、杰威爾上訴理

由不成立。判決書指，雖然網易和網易雷火在客觀上使用周杰倫及其歌曲名稱，但其行為並未違

反公認的商業道德或誠實信用原則。《天下３》的自費抽獎、秒殺活動具有福利性質，屬非營利

性活動，網易和網易雷火不從中直接獲利，且提供的周杰倫專輯屬正版，不存在侵犯消費者權益

，不構成不正當競爭。

法院認定，周杰倫新專輯相關的熱搜話題、詞條、宣傳報道極為普遍，《天下３》微博自費

轉發抽獎等回饋玩家行為無盈利性質，未違反誠信原則和商業道德，難以讓公眾產生周杰倫與遊

戲存在代言、授權等聯想，《天下３》被控行為不構成不正當競爭。

判決書顯示，二審認為，周杰倫、杰威爾公司未能提供證據證明網易、網易雷火透過上述行

為獲取競爭利益，或者攫取了周杰倫、杰威爾公司透過發行專輯、舉辦演唱會產生的經濟利益。

從相關消費者在微博等平台的留言來看，其並未因為網易和網易雷火提供的商品、服務與周杰倫

、杰威爾公司之間產生對應的關聯關係或導致混淆。周杰倫作為知名度極高的公眾人物，應當對

網絡上提及其的話題有一定容忍義務。（ｅｗ）

