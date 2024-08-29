【人行操作】人行今日從公開市場買入４０００億元特別國債

《經濟通通訊社２９日專訊》中國人民銀行公開市場業務操作室公布，今日以數量招標方式

進行了公開市場業務現券買斷交易，從公開市場業務一級交易商買入４０００億元人民幣特別國

債。

具體情況如下：

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券種 期限 買入價格（元人民幣） 買入量（億元人民幣）

２４續作特別國債０１ １０年 １００ ３０００

２４續作特別國債０２ １５年 １００ １０００

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今年３月市場流傳人民銀行可能下場買債，形同「中國版ＱＥ（量化寬鬆）。不過，其後有

分析指市場有關猜想，可能來自於近日由中央文獻出版社出版的《習近平關於金融工作論述摘編

》一書，書中提到國家主席習近平於去年１０月３０日在中央金融工作會議上表示，「要充實貨

幣政策工具箱，在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。」今年４月，人民銀行透過旗下主管

的《金融時報》在微信公眾號發文，引述專家分析指出，未來人行可能將買賣國債納入政策工具

儲備，豐富流動性管理工具箱。（ｃｔ）

